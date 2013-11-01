芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因美国大豆收成预估被上调且豆粕走低

路透11月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌约1%，交易商说，因民间机构上调美国大豆产量预估，且近月豆粕合约跌至400美元之下的六个月低位。

Informa Economics将美国大豆平均单产预估上调至每英亩43.3蒲式耳，上月预估为41.7蒲式耳，且将大豆产量预估上调至32.98亿蒲式耳，之前预估为31.76亿蒲式耳。

市场等待产量预估机构INTL FCStone在周五稍晚公布其最新预估，美国农业部11月8日将公布最新的美国和全球产量预估。

近月豆粕期货 跌至每短吨393.30美元，为4月中来最低，收报394.9美元，下滑8.7美元。

美国农业部称，民间出口商表示，销售11.5万吨美国大豆往中国及3.3万吨大豆到不知明目的地，在2013/14年交付。

本周，近月CBOT大豆 跌34美分，或2.6%，结束两周升势。近月豆粕 本周跌6.7%，近月豆油 升2.1%。

11月大豆合约 收跌14-1/2美分，报12.66美元。

12月豆油合约 升0.26美分，收报41.59美分。

今日CBOT大豆预估成交量为183,042口，豆粕为88,414口，豆油为84,260口。

以下为CBOT农产品期货在1828 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 427.25 -1.00 -0.2% -32.1%

CBOT大豆 1266.00 -14.25 -1.1% -9.2%

CBOT豆粕 394.90 -8.70 -2.2% 6.6%

CBOT豆油 41.59 0.26 0.6% -28.0%

CBOT小麦 667.75 0.25 0.0% -15.9%

CBOT稻米 1519.50 17.00 1.1% 8.6%

EU小麦 208.00 4.00 2.0% -17.6%

NYMEX原油期货 94.62 -1.76 -1.8% 3.5%

道琼工业指数 15,599 53 0.3% 34.7%

现货金 1312.36 -10.83 -0.8% -7.5%

欧元/美元 1.3493 -0.0089 -0.7% 1.1%

美元指数 80.7150 0.5200 0.7% 2.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)