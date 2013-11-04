芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收高，11月大豆因有合约交割后下跌

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一多数收涨，交易商表示，受助于出口需求，以及在热切期待的美国政府供需报告本周稍晚公布前投资人回补空头。
不过，近月11月大豆合约收跌2美分，报每蒲式耳12.64美元，且表现逊于远月大豆合约，此前CBOT表示，11月大豆有275口合约交割。
CBOT-11月大豆留守在12.60美元的技术支撑位上方，且1月大豆合约 留守在12.50美元以上。
美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆8,055.9万蒲式耳，高于市场预估区间6,300-7,300万蒲式耳。其中对中国的总出口为超过6,200万蒲式耳。
交易商预计，美国农业部周五将上调其美国大豆产量预估至32.21亿蒲式耳，平均单产为每英亩42.4蒲式耳。美国农业部9月的预期分别为31.49亿蒲式耳和41.2蒲式耳。
在周一稍晚作物生长报告公布前，路透访问分析师的调查显示，预期美国大豆收成率为87%。
在巴西，AgRural分析师在报告中表示，截至11月1日，大豆播种率为48%，高于上年同期的40%。
12月豆粕期货 涨2美元，至每短吨396.9美元。
12月豆油合约 跌0.34美分，收报41.25美分。
今日CBOT大豆预估成交量为138,897口，豆粕为53,113口，豆油为75,446口。
以下为CBOT农产品期货在2011 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 426.25 -1.00 -0.2% -39.0%
CBOT大豆 1264.00 -2.00 -0.2% -10.9%
CBOT豆粕 396.90 2.00 0.5% -5.6%
CBOT豆油 41.25 -0.34 -0.8% -16.1%
CBOT小麦 662.75 1.00 0.2% -14.8%
CBOT稻米 1523.00 3.50 0.2% 2.5%
EU小麦 204.50 -3.25 -1.6% -18.3%
NYMEX原油期货 94.56 -0.05 -0.1% 3.0%
道琼工业指数 15,620 5 0.0% 19.2%
现货金 1314.29 -0.45 0.0% -21.5%
欧元/美元 1.3516 0.0031 0.2% 2.4%
美元指数 80.5550 -0.1610 -0.2% 1.0%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59