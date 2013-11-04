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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 05:53 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收高，11月大豆因有合约交割后下跌

路透11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一多数收涨，交易商表示，受助于出口需求，以及在热切期待的美国政府供需报告本周稍晚公布前投资人回补空头。

不过，近月11月大豆合约收跌2美分，报每蒲式耳12.64美元，且表现逊于远月大豆合约，此前CBOT表示，11月大豆有275口合约交割。

CBOT-11月大豆留守在12.60美元的技术支撑位上方，且1月大豆合约 留守在12.50美元以上。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆8,055.9万蒲式耳，高于市场预估区间6,300-7,300万蒲式耳。其中对中国的总出口为超过6,200万蒲式耳。

交易商预计，美国农业部周五将上调其美国大豆产量预估至32.21亿蒲式耳，平均单产为每英亩42.4蒲式耳。美国农业部9月的预期分别为31.49亿蒲式耳和41.2蒲式耳。

在周一稍晚作物生长报告公布前，路透访问分析师的调查显示，预期美国大豆收成率为87%。

在巴西，AgRural分析师在报告中表示，截至11月1日，大豆播种率为48%，高于上年同期的40%。

12月豆粕期货 涨2美元，至每短吨396.9美元。

12月豆油合约 跌0.34美分，收报41.25美分。

今日CBOT大豆预估成交量为138,897口，豆粕为53,113口，豆油为75,446口。

以下为CBOT农产品期货在2011 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 426.25 -1.00 -0.2% -39.0%

CBOT大豆 1264.00 -2.00 -0.2% -10.9%

CBOT豆粕 396.90 2.00 0.5% -5.6%

CBOT豆油 41.25 -0.34 -0.8% -16.1%

CBOT小麦 662.75 1.00 0.2% -14.8%

CBOT稻米 1523.00 3.50 0.2% 2.5%

EU小麦 204.50 -3.25 -1.6% -18.3%

NYMEX原油期货 94.56 -0.05 -0.1% 3.0%

道琼工业指数 15,620 5 0.0% 19.2%

现货金 1314.29 -0.45 0.0% -21.5%

欧元/美元 1.3516 0.0031 0.2% 2.4%

美元指数 80.5550 -0.1610 -0.2% 1.0%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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