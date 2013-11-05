芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因供需报告出炉前投资人结清多头头寸

路透11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商说，受累于美国农业部(USDA)周五发布供需报告前的技术性卖出，包括投资人结清多头头寸，市场预期USDA将上调美国大豆产量预估。

近月大豆 盘中跌至每蒲式耳12.55美元，为2012年2月来最低，之后缩减跌幅，收报12.59-1/4美元，下滑4-3/4美分。

近月豆粕合约 下滑至每短吨391.80美元的七个月低位，收报392.80美元，跌4.1美元。

一些交易商表示，未经证实的市场传言称，全球最大的大豆买家中国可能转向南美寻求更多的大豆供应，这为CBOT大豆市场带来压力。

在周五USDA公布11月供需报告前，投资人调整头寸。路透调查显示，分析师预期2013年美国大豆产量为32.21亿蒲式耳，高于USDA在9月预估的31.49亿蒲式耳。

USDA周一稍晚表示，美国大豆收割率为86%，高于之前一周的77%，也也高于五年均值85%。

CBOT报告，有238口11月大豆合约交割。

12月豆油合约 跌0.1美分，收报41.15美分。

今日CBOT大豆预估成交量为122,411口，豆粕为58,600口，豆油为72,670口。

以下为CBOT农产品期货在2008 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 425.00 -1.25 -0.3% -39.1%

CBOT大豆 1259.25 -4.75 -0.4% -11.2%

CBOT豆粕 392.80 -4.10 -1.0% -6.6%

CBOT豆油 41.15 -0.10 -0.2% -16.3%

CBOT小麦 656.00 -6.75 -1.0% -15.7%

CBOT稻米 1535.50 12.50 0.8% 3.3%

EU小麦 202.00 -2.50 -1.2% -19.3%

NYMEX原油期货 93.45 -1.17 -1.2% 1.8%

道琼工业指数 15,643 4 0.0% 19.4%

现货金 1310.66 -3.70 -0.3% -21.7%

欧元/美元 1.3473 -0.004 -0.3% 2.1%

美元指数 80.7080 0.1550 0.2% 1.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)