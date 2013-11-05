芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因供需报告出炉前投资人结清多头头寸

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商说，受累于美国农业部(USDA)周五发布供需报告前的技术性卖出，包括投资人结清多头头寸，市场预期USDA将上调美国大豆产量预估。
近月大豆 盘中跌至每蒲式耳12.55美元，为2012年2月来最低，之后缩减跌幅，收报12.59-1/4美元，下滑4-3/4美分。
近月豆粕合约 下滑至每短吨391.80美元的七个月低位，收报392.80美元，跌4.1美元。
一些交易商表示，未经证实的市场传言称，全球最大的大豆买家中国可能转向南美寻求更多的大豆供应，这为CBOT大豆市场带来压力。
在周五USDA公布11月供需报告前，投资人调整头寸。路透调查显示，分析师预期2013年美国大豆产量为32.21亿蒲式耳，高于USDA在9月预估的31.49亿蒲式耳。
USDA周一稍晚表示，美国大豆收割率为86%，高于之前一周的77%，也也高于五年均值85%。
CBOT报告，有238口11月大豆合约交割。
12月豆油合约 跌0.1美分，收报41.15美分。
今日CBOT大豆预估成交量为122,411口，豆粕为58,600口，豆油为72,670口。
以下为CBOT农产品期货在2008 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 425.00 -1.25 -0.3% -39.1%
CBOT大豆 1259.25 -4.75 -0.4% -11.2%
CBOT豆粕 392.80 -4.10 -1.0% -6.6%
CBOT豆油 41.15 -0.10 -0.2% -16.3%
CBOT小麦 656.00 -6.75 -1.0% -15.7%
CBOT稻米 1535.50 12.50 0.8% 3.3%
EU小麦 202.00 -2.50 -1.2% -19.3%
NYMEX原油期货 93.45 -1.17 -1.2% 1.8%
道琼工业指数 15,643 4 0.0% 19.4%
现货金 1310.66 -3.70 -0.3% -21.7%
欧元/美元 1.3473 -0.004 -0.3% 2.1%
美元指数 80.7080 0.1550 0.2% 1.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。