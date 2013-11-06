芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，静待USDA报告出炉

路透11月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收升，交易商说，因现货大豆价格上升，且在美国农业部(USDA)周五公布供需报告前投资人调整头寸。

市场预期，美国农业部周五将上调美国大豆产量预估。路透访问分析师的调查显示，他们平均预期大豆产量为32.21亿蒲式耳，高于农业部9月预期的31.49亿。

预估机构Lanworth将2013/14年全球大豆产量预估上调至2.9亿吨，较其一周前的预期多200万吨。

交易商预期，美国农业部周四将公布最新一周出口销售美国大豆80-110万吨。

11月大豆 收报12.63美元，上涨3-3/4美分。

12月豆粕合约 升4美元，报每短吨396.80美元。12月豆油合约 跌0.01美分，收报41.14美分。

今日CBOT大豆预估成交量为102,900口，豆粕为46,496口，豆油为72,662口。

以下为CBOT农产品期货在1952 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 421.25 -3.75 -0.9% -33.0%

CBOT大豆 1263.00 3.75 0.3% -9.4%

CBOT豆粕 396.80 4.00 1.0% 7.2%

CBOT豆油 41.14 -0.01 0.0% -28.7%

CBOT小麦 653.25 -2.75 -0.4% -17.8%

CBOT稻米 1554.50 19.00 1.2% 11.1%

EU小麦 202.25 0.25 0.1% -19.9%

NYMEX原油期货 94.85 1.48 1.6% 3.8%

道琼工业指数 15,737 119 0.8% 35.9%

现货金 1316.40 5.41 0.4% -7.3%

欧元/美元 1.3519 0.0045 0.3% 1.3%

美元指数 80.4930 -0.2130 -0.3% 1.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)