芝加哥期市：CBOT大豆期货触及一周高位，因出口强劲及豆粕上涨

路透11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四升至一周高位，交易商说，因美国出口销售强劲，豆粕上涨，且在美国农业部自9月来公布首份供需报告前，投资人调整头寸。

美国农业部表示，民间出口商报告上日销售25万吨美国大豆往中国，在2013/14年交割。

美国农业部称，最新一周出口销售103.7万吨美国新作和旧作大豆，接近市场预估区间80-110万吨的高端。

美国农业部说，最新一周出口销售28.78万吨美国豆粕，高于市场预估区间19-25万吨。

美国农业部表示，最新一周销售6.59万吨美国豆油，高于预期的2-6万吨。

市场预期，美国农业部周五将上调其美国大豆产量预估。路透调查显示，分析师平均预期美国大豆产量将为32.21亿蒲式耳，高于USDA在9月预估的31.49亿蒲式耳。

11月大豆 收报12.78-3/4美元，上涨15-3/4美分。

12月豆粕合约 升7美元，报每短吨403.80美元。12月豆油合约 跌0.4美分，收报40.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,811口，豆粕为109,260口，豆油为151,655口。

以下为CBOT农产品期货在2003 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 420.50 -0.75 -0.2% -33.1%

CBOT大豆 1278.75 15.75 1.3% -8.3%

CBOT豆粕 396.80 4.00 1.0% 7.2%

CBOT豆油 40.74 -0.40 -1.0% -29.4%

CBOT小麦 653.00 -0.25 0.0% -17.8%

CBOT稻米 1568.00 13.50 0.9% 12.0%

EU小麦 203.00 1.00 0.5% -19.6%

NYMEX原油期货 94.42 -0.39 -0.4% 3.3%

道琼工业指数 15,642 -105 -0.7% 35.1%

现货金 1304.76 -13.03 -1.0% -8.1%

欧元/美元 1.3425 -0.0085 -0.6% 0.6%

美元指数 80.7810 0.2980 0.4% 2.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)