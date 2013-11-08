芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因USDA下调全球库存预估且豆粕走强

路透11月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨2%，为约两个月来最大单日涨幅，此前美国农业部(USDA)将其全球大豆结转库存预估下调，且豆粕价格走强。
美国农业部将2013/14年全球大豆结转库存预估下调至7,023万吨，9月时预估为7,154万吨。
美国农业部将其美国大豆作物预估上调至32.58亿蒲式耳，高于9月预估的31.49亿蒲式耳，且高于市场预估均值。
美国农业部预期，2013/14年美国大豆结转库存为1.7亿蒲式耳，高于9月预估的1.5亿，但低于市场平均预期的1.72亿蒲式耳。
豆油承压，此前美国农业部上调2013/14年豆油结转库存预估。豆油后续卖盘持续，周四美国食品药物管理局(FDA)建议禁示在加工食品存使用反式脂肪酸，大部份反式脂肪酸是由豆油制成。
中国海关数据显示，中国10月进口419万吨大豆，较上月减少11%，因全球市场供应减少和美国收成开始放缓。
本周，近月CBOT大豆 升0.4美元或3.2%，上周下跌2.6%。近月豆粕 本周上扬6.9%，近月豆油 跌3.2%。
11月大豆 收报13.06美元，上涨27-1/4美分。
12月豆粕合约 升18.50美元，报每短吨422.30美元。12月豆油合约 跌0.5美分，收报40.24美分。
今日CBOT大豆预估成交量为264,365口，豆粕为122,991口，豆油为149,012口。
以下为CBOT农产品期货在1954 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 426.75 6.25 1.5% -32.2%
CBOT大豆 1306.00 27.25 2.1% -6.3%
CBOT豆粕 422.30 18.50 4.6% 14.0%
CBOT豆油 40.24 -0.50 -1.2% -30.3%
CBOT小麦 649.75 -3.25 -0.5% -18.2%
CBOT稻米 1584.50 16.50 1.1% 13.2%
EU小麦 201.50 -1.50 -0.7% -20.2%
NYMEX原油期货 94.42 0.22 0.2% 3.3%
道琼工业指数 15,703 109 0.7% 35.6%
现货金 1286.54 -21.01 -1.6% -9.4%
欧元/美元 1.3355 -0.0063 -0.5% 0.1%
美元指数 81.2920 0.4470 0.6% 2.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)