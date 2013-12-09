芝加哥期市：CBOT大豆期货受出口需求带动收涨，盘中触及逾两个半月最高

路透12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一攀升至逾两个半月最高，交易商称，受助于出口需求，以及农业部公布月度供需报告前的头寸调整。

近月1月大豆合约 盘中触及9月19日以来最高13.46-3/4美元，后缩减涨幅，收报每蒲式耳13.43-3/4美元，日内上扬18-1/4美分.

美国农业部称，民间出口商报告出口销售29万吨美国大豆到中国，其中23万吨在2013/14年交割，其余的在2014/15年交割。

农业部报告，上周出口检验美国大豆6,043万蒲式耳，超过预期的4,800-5,500万蒲式耳。

分析师预计，农业部周二公布的月度供需报告将显示，2013/14年美国大豆结转库存为1.53亿蒲式耳，低于农业部11月份预估的1.7亿蒲式耳。

因预期巴西大豆产量创纪录使涨幅受限。

CBOT豆粕跟随大豆期货走高，且与豆油的价差扩阔。

CBOT报告，无12月豆粕合约交割。共计有124口豆油合约交割。两项个月均于周五到期。

12月豆粕合约 收高14.3美元，报每短吨461.6美元。12月豆油合约 跌0.23美分，报40.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为240,921口，豆粕为110,368口，豆油为106,553口。

以下为CBOT农产品期货在1951 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 428.50 4.50 1.1% -38.6%

CBOT大豆 1343.75 18.25 1.4% -5.3%

CBOT豆粕 461.60 14.30 3.2% 9.7%

CBOT豆油 40.05 -0.23 -0.6% -18.5%

CBOT小麦 639.00 1.75 0.3% -17.9%

CBOT稻米 1554.50 0.00 0.0% 4.6%

EU小麦 208.75 -1.25 -0.6% -16.6%

NYMEX原油期货 97.47 -0.18 -0.2% 6.2%

道琼工业指数 16,040 20 0.1% 22.4%

现货金 1238.56 10.32 0.8% -26.0%

欧元/美元 1.3738 0.0033 0.3% 4.1%

美元指数 80.1410 -0.1720 -0.2% 0.5%

波罗的海

乾散货指数 2183 7 0.3% 212.3%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>