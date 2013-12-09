芝加哥期市：CBOT大豆期货受出口需求带动收涨，盘中触及逾两个半月最高

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一攀升至逾两个半月最高，交易商称，受助于出口需求，以及农业部公布月度供需报告前的头寸调整。
近月1月大豆合约 盘中触及9月19日以来最高13.46-3/4美元，后缩减涨幅，收报每蒲式耳13.43-3/4美元，日内上扬18-1/4美分.
美国农业部称，民间出口商报告出口销售29万吨美国大豆到中国，其中23万吨在2013/14年交割，其余的在2014/15年交割。
农业部报告，上周出口检验美国大豆6,043万蒲式耳，超过预期的4,800-5,500万蒲式耳。
分析师预计，农业部周二公布的月度供需报告将显示，2013/14年美国大豆结转库存为1.53亿蒲式耳，低于农业部11月份预估的1.7亿蒲式耳。
因预期巴西大豆产量创纪录使涨幅受限。
CBOT豆粕跟随大豆期货走高，且与豆油的价差扩阔。
CBOT报告，无12月豆粕合约交割。共计有124口豆油合约交割。两项个月均于周五到期。
12月豆粕合约 收高14.3美元，报每短吨461.6美元。12月豆油合约 跌0.23美分，报40.05美分。
今日CBOT大豆预估成交量为240,921口，豆粕为110,368口，豆油为106,553口。
以下为CBOT农产品期货在1951 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 428.50 4.50 1.1% -38.6%
CBOT大豆 1343.75 18.25 1.4% -5.3%
CBOT豆粕 461.60 14.30 3.2% 9.7%
CBOT豆油 40.05 -0.23 -0.6% -18.5%
CBOT小麦 639.00 1.75 0.3% -17.9%
CBOT稻米 1554.50 0.00 0.0% 4.6%
EU小麦 208.75 -1.25 -0.6% -16.6%
NYMEX原油期货 97.47 -0.18 -0.2% 6.2%
道琼工业指数 16,040 20 0.1% 22.4%
现货金 1238.56 10.32 0.8% -26.0%
欧元/美元 1.3738 0.0033 0.3% 4.1%
美元指数 80.1410 -0.1720 -0.2% 0.5%
波罗的海
乾散货指数 2183 7 0.3% 212.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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