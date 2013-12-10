芝加哥期市：获利了结拖累大豆期货走低，市场关注南美产量前景

路透12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌，盘中呈拉锯走势，交易商称，因获利了结和南美丰产前景盖过了技术性买盘和美国大豆出口需求强劲的提振。

巴西政府作物机构Conab将该国大豆产量预期上调至9,003万吨，接近之前预估区间8,790-9,002万吨区间的顶部。

近月CBOT大豆合约 盘中攀升至13.53-1/2美元，为9月19日以来最高，之前农业部公布月度供需报告。

农业部月度供需报告中，大豆数据没有大的意外。农业部将2013/14年美国大豆结转库存预估从11月预期的1.7亿蒲式耳下调至1.5亿蒲式耳，略低于市场的平均预期1.53亿蒲式耳。

农业部上调美国大豆出口和压榨预估，但交易商称，这些调整已经被市场消化。

农业部将2013/14年全球大豆结转库存预估从11月预期的7,023万吨上调至7,062万吨。农业部还上调了阿根廷大豆产量预估，保持巴西产量预估不变。

CBOT-12月豆粕合约 触及468.60美元的合约高位，受助于合约周五到期前的空头回补。

CBOT豆油合约收跌，因农业部上调2013/14年美国豆油结转库存预估，并保持豆粕结转库存预估不变。

无CBOT-12月豆粕合约交割，有202口CBOT-12月豆油合约交割。

1月大豆期货合约 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳13.38-1/4美元。

12月豆粕合约 收高2.5美元，报每短吨464.1美元。12月豆油合约 跌0.14美分，报39.91美分。

今日CBOT大豆预估成交量为318,525口，豆粕为125,821口，豆油为134,750口。

以下为CBOT农产品期货在2052GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 436.00 -2.00 -0.5% -37.6%

CBOT大豆 1338.25 -5.50 -0.4% -5.7%

CBOT豆粕 464.10 2.50 0.5% 10.3%

CBOT豆油 39.91 -0.14 -0.4% -18.8%

CBOT小麦 629.50 -9.50 -1.5% -19.1%

CBOT稻米 1556.00 5.00 0.3% 4.7%

EU小麦 205.75 -3.25 -1.6% -17.8%

NYMEX原油期货 98.45 1.11 1.1% 7.2%

道琼工业指数 15,984 -41 -0.3% 22.0%

现货金 1262.96 22.40 1.8% -24.6%

欧元/美元 1.3764 0.0027 0.2% 4.3%

美元指数 79.9570 -0.1770 -0.2% 0.2%

波罗的海

乾散货指数 2237 54 2.5% 220.0%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)