芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求及技术性买盘

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，交易商称受美国大豆和豆粕出口需求带动，且尾盘有一波技术性买盘。
1月大豆期货 在交易的最后一分钟升至日高13.45-1/2美元，但保持在昨日交投区间内，该合约结算价报13.44美元，升5-3/4美分。
美国中西部内陆地区现货大豆价格受过去几日农户卖盘打压走软，限制了期货的升势。
豆粕期货跟随大豆期货上涨。
中国国家粮油信息中心发布的预测报告并指出，中国2013年大豆产量预计为1,220万吨，同比下降6.5%。
CBOT报告，无12月豆粕合约交割。共计有29口豆油合约交割。
12月豆粕合约 收高0.5美元，报每短吨464.6美元。12月豆油合约 升0.29美分，报40.20美分。
今日CBOT大豆预估成交量为198,358口，豆粕为83,627口，豆油为98,293口。
以下为CBOT农产品期货在2014 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 439.25 3.25 0.8% -37.1%
CBOT大豆 1344.00 5.75 0.4% -5.3%
CBOT豆粕 438.90 0.60 0.1% 4.4%
CBOT豆油 40.40 0.29 0.7% -17.8%
CBOT小麦 640.75 2.00 0.3% -17.6%
CBOT稻米 1547.50 -8.50 -0.6% 4.1%
EU小麦 206.50 0.75 0.4% -17.5%
NYMEX原油期货 97.40 -1.11 -1.1% 6.1%
道琼工业指数 15,872 -98 -0.6% 21.1%
现货金 1253.74 -6.51 -0.5% -25.1%
欧元/美元 1.3785 0.0028 0.2% 4.5%
美元指数 79.8740 -0.0920 -0.1% 0.1%
波罗的海
乾散货指数 2299 62 2.8% 228.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的
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