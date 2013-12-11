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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求及技术性买盘

路透12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，交易商称受美国大豆和豆粕出口需求带动，且尾盘有一波技术性买盘。

1月大豆期货 在交易的最后一分钟升至日高13.45-1/2美元，但保持在昨日交投区间内，该合约结算价报13.44美元，升5-3/4美分。

美国中西部内陆地区现货大豆价格受过去几日农户卖盘打压走软，限制了期货的升势。

豆粕期货跟随大豆期货上涨。

中国国家粮油信息中心发布的预测报告并指出，中国2013年大豆产量预计为1,220万吨，同比下降6.5%。

CBOT报告，无12月豆粕合约交割。共计有29口豆油合约交割。

12月豆粕合约 收高0.5美元，报每短吨464.6美元。12月豆油合约 升0.29美分，报40.20美分。

今日CBOT大豆预估成交量为198,358口，豆粕为83,627口，豆油为98,293口。

以下为CBOT农产品期货在2014 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 439.25 3.25 0.8% -37.1%

CBOT大豆 1344.00 5.75 0.4% -5.3%

CBOT豆粕 438.90 0.60 0.1% 4.4%

CBOT豆油 40.40 0.29 0.7% -17.8%

CBOT小麦 640.75 2.00 0.3% -17.6%

CBOT稻米 1547.50 -8.50 -0.6% 4.1%

EU小麦 206.50 0.75 0.4% -17.5%

NYMEX原油期货 97.40 -1.11 -1.1% 6.1%

道琼工业指数 15,872 -98 -0.6% 21.1%

现货金 1253.74 -6.51 -0.5% -25.1%

欧元/美元 1.3785 0.0028 0.2% 4.5%

美元指数 79.8740 -0.0920 -0.1% 0.1%

波罗的海

乾散货指数 2299 62 2.8% 228.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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