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市场报道 | 2013年 12月 14日 星期六 06:23 BJT

芝加哥期市：大豆期货从一周低位反弹收涨，豆粕期货到期前飙升

路透12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，从一周低位反弹，交易商称，受助于低吸买盘，和豆粕市场走强带来的提振。

豆粕期货也从一周低位反弹，12月合约领涨，该合约在1800 GMT到期前爆发性上扬，因现货市场走坚和空头回补。

现货12月豆粕合约 在最后几分钟飙升，到期时大涨50.60美元，触及合约高位每吨510美元，为7月23日以来现货合约最高价。不过，结算时上扬3.5美元，报每吨462.90美元。

豆油期货收跌，1月、3月和5月合约跌至合约低位，受累于豆粕/豆油套利交易。

一项路透调查显示，分析师预计美国油籽加工协会(NOPA)周一公布的报告将显示，11月压榨大豆1.613亿蒲式耳，较10月增加2.7%。

调查预计，NOPA报告将显示11月豆油库存为14.37亿磅，高于10月触及的八年低位13.56亿磅。

CBOT报告无12月豆粕合约交割，共计有123口12月豆油合约交割。

本周，1月大豆合约 上扬2美分，或0.15%；1月豆粕合约 攀升1.2%；1月豆油合约 回落1.6%。

1月大豆期货合约 收升3-3/4美分，报每蒲式耳13.27-1/2美元。

12月豆油合约 跌0.33美分，报39.47美分。

今日CBOT大豆预估成交量为144,687口，豆粕为65,030口，豆油为81,044口。

以下为CBOT农产品期货在2052GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 425.50 -8.75 -2.0% -39.1%

CBOT大豆 1327.50 3.75 0.3% -6.4%

CBOT豆粕 432.60 2.50 0.6% 2.9%

CBOT豆油 39.83 -0.16 -0.4% -19.0%

CBOT小麦 628.75 -5.00 -0.8% -19.2%

CBOT稻米 1554.50 8.50 0.6% 4.6%

EU小麦 208.75 3.00 1.5% -16.6%

NYMEX原油期货 96.49 -1.01 -1.0% 5.1%

道琼工业指数 15,776 38 0.2% 20.4%

现货金 1237.80 14.20 1.2% -26.1%

欧元/美元 1.3730 -0.0023 -0.2% 4.1%

美元指数 80.2150 0.0090 0.0% 0.6%

波罗的海

乾散货指数 2330 -7 -0.3% 233.3%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
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