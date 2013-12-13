芝加哥期市：大豆期货从一周低位反弹收涨，豆粕期货到期前飙升

美国经济：美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元--纽约联储
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，从一周低位反弹，交易商称，受助于低吸买盘，和豆粕市场走强带来的提振。
豆粕期货也从一周低位反弹，12月合约领涨，该合约在1800 GMT到期前爆发性上扬，因现货市场走坚和空头回补。
现货12月豆粕合约 在最后几分钟飙升，到期时大涨50.60美元，触及合约高位每吨510美元，为7月23日以来现货合约最高价。不过，结算时上扬3.5美元，报每吨462.90美元。
豆油期货收跌，1月、3月和5月合约跌至合约低位，受累于豆粕/豆油套利交易。
一项路透调查显示，分析师预计美国油籽加工协会(NOPA)周一公布的报告将显示，11月压榨大豆1.613亿蒲式耳，较10月增加2.7%。
调查预计，NOPA报告将显示11月豆油库存为14.37亿磅，高于10月触及的八年低位13.56亿磅。
CBOT报告无12月豆粕合约交割，共计有123口12月豆油合约交割。
本周，1月大豆合约 上扬2美分，或0.15%；1月豆粕合约 攀升1.2%；1月豆油合约 回落1.6%。
1月大豆期货合约 收升3-3/4美分，报每蒲式耳13.27-1/2美元。
12月豆油合约 跌0.33美分，报39.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为144,687口，豆粕为65,030口，豆油为81,044口。
以下为CBOT农产品期货在2052GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 425.50 -8.75 -2.0% -39.1%
CBOT大豆 1327.50 3.75 0.3% -6.4%
CBOT豆粕 432.60 2.50 0.6% 2.9%
CBOT豆油 39.83 -0.16 -0.4% -19.0%
CBOT小麦 628.75 -5.00 -0.8% -19.2%
CBOT稻米 1554.50 8.50 0.6% 4.6%
EU小麦 208.75 3.00 1.5% -16.6%
NYMEX原油期货 96.49 -1.01 -1.0% 5.1%
道琼工业指数 15,776 38 0.2% 20.4%
现货金 1237.80 14.20 1.2% -26.1%
欧元/美元 1.3730 -0.0023 -0.2% 4.1%
美元指数 80.2150 0.0090 0.0% 0.6%
波罗的海
乾散货指数 2330 -7 -0.3% 233.3%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60
据今早在联交所的声明称，该行周四在伦敦买入约413万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5099英镑，涉资约2,688万英镑。