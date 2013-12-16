芝加哥期市：大豆期货走高，受助于出口需求和预期南美天气乾燥

新闻稿：中国一季度进出口总值6.2万亿元人民币，同比增长21.8%--海关
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连涨第二日，交易商称，受助于出口需求，以及与天气预报称，南美作物带部分地区气温升高，天气转乾。
美国农业部报告，上周出口检验大豆6,252.7万蒲式耳，超过市场预估区间5,200-5,800万蒲式耳。
交易商还指出，市场传言全球最大买家--中国对美国大豆有新的买兴。
预报机构Somar称，巴西中北部仍将有强降雨，但南部地区将可能保持乾热天气。
豆粕领涨CBOT大豆市场，CBOT-1月豆粕期货 上扬1.5%，但现货市场涨跌不一。
美国油籽加工协会(NOPA)周一报告，11月压榨美国大豆1.60145亿蒲式耳，超过10月的1.571亿蒲式耳，为2010年1月以来最高，但低于分析师预期的1.613亿蒲式耳。
NOPA报告，11月美国豆油库存为14.86亿磅，高于市场平均预期的14.37亿磅。NOPA还将10月库存预估从之前的13.56亿磅，上修至13.77亿磅。数据公布后，豆油期货走低。
CBOT报告，有1口到期的12月豆粕合约交割，总计有117口12月豆油合约交割。
1月大豆期货合约 收升10-1/4美分，报每蒲式耳13.37-3/4美元。
1月豆粕合约 收高6.4美元，报每短吨439.0美元。1月豆油合约 跌0.08美分，报39.75美分。
今日CBOT大豆预估成交量为199,220口，豆粕为91,697口，豆油为131,355口。
以下为CBOT农产品期货在1947 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 423.25 -2.25 -0.5% -39.4%
CBOT大豆 1337.75 10.25 0.8% -5.7%
CBOT豆粕 439.00 6.40 1.5% 4.4%
CBOT豆油 39.75 -0.08 -0.2% -19.1%
CBOT小麦 621.75 -7.00 -1.1% -20.1%
CBOT稻米 1555.00 0.50 0.0% 4.6%
EU小麦 207.75 -0.75 -0.4% -17.0%
NYMEX原油期货 97.42 0.82 0.9% 6.1%
道琼工业指数 15,905 149 1.0% 21.4%
现货金 1242.29 4.00 0.4% -25.8%
欧元/美元 1.3764 0.0023 0.2% 4.3%
美元指数 80.0730 -0.1410 -0.2% 0.4%
波罗的海
乾散货指数 2292 -38 -1.6% 227.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 龚芳)
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
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