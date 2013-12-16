芝加哥期市：大豆期货走高，受助于出口需求和预期南美天气乾燥

路透12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连涨第二日，交易商称，受助于出口需求，以及与天气预报称，南美作物带部分地区气温升高，天气转乾。

美国农业部报告，上周出口检验大豆6,252.7万蒲式耳，超过市场预估区间5,200-5,800万蒲式耳。

交易商还指出，市场传言全球最大买家--中国对美国大豆有新的买兴。

预报机构Somar称，巴西中北部仍将有强降雨，但南部地区将可能保持乾热天气。

豆粕领涨CBOT大豆市场，CBOT-1月豆粕期货 上扬1.5%，但现货市场涨跌不一。

美国油籽加工协会(NOPA)周一报告，11月压榨美国大豆1.60145亿蒲式耳，超过10月的1.571亿蒲式耳，为2010年1月以来最高，但低于分析师预期的1.613亿蒲式耳。

NOPA报告，11月美国豆油库存为14.86亿磅，高于市场平均预期的14.37亿磅。NOPA还将10月库存预估从之前的13.56亿磅，上修至13.77亿磅。数据公布后，豆油期货走低。

CBOT报告，有1口到期的12月豆粕合约交割，总计有117口12月豆油合约交割。

1月大豆期货合约 收升10-1/4美分，报每蒲式耳13.37-3/4美元。

1月豆粕合约 收高6.4美元，报每短吨439.0美元。1月豆油合约 跌0.08美分，报39.75美分。

今日CBOT大豆预估成交量为199,220口，豆粕为91,697口，豆油为131,355口。

以下为CBOT农产品期货在1947 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 423.25 -2.25 -0.5% -39.4%

CBOT大豆 1337.75 10.25 0.8% -5.7%

CBOT豆粕 439.00 6.40 1.5% 4.4%

CBOT豆油 39.75 -0.08 -0.2% -19.1%

CBOT小麦 621.75 -7.00 -1.1% -20.1%

CBOT稻米 1555.00 0.50 0.0% 4.6%

EU小麦 207.75 -0.75 -0.4% -17.0%

NYMEX原油期货 97.42 0.82 0.9% 6.1%

道琼工业指数 15,905 149 1.0% 21.4%

现货金 1242.29 4.00 0.4% -25.8%

欧元/美元 1.3764 0.0023 0.2% 4.3%

美元指数 80.0730 -0.1410 -0.2% 0.4%

波罗的海

乾散货指数 2292 -38 -1.6% 227.9%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 龚芳)