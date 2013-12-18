芝加哥期市：CBOT大豆期货重挫，因获利了结及技术性卖压

路透12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下挫1.7%，跌幅为一个月最大，交易商称，因在近月1月合约未能追平上周触及的数月高位13.53-1/2美元后，技术性卖压及获利了结出笼。

1月大豆合约 在海外市场攀升至13.51美元，之后回落。结算价跌22-1/2美分，报13.24美元。

豆粕合约转跌，因在近月四个合约创下合约高位后，交易商出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易。

豆油合约跌至合约低点，近月合约 跌至38.96美分，为现货月合约自2010年8月来最低，之后缩减跌幅。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。之后美股上扬。

Informa Economics预计明年美国大豆种植面积为创纪录水平，但下调其预估至8,190万英亩，之前预估为8,380万。

1月豆油期货 结算价报39.06美分，跌0.25美分。

1月豆粕合约 收低6.8美元，报每短吨441.2美元。

今日CBOT大豆预估成交量为254,520口，豆粕为95,729口，豆油为116,051口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)