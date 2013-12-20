芝加哥期市：大豆期货上扬，因担忧阿根廷天气

路透12月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，阿根廷气温升高、降水减少，对作物生长不利，使市场担忧该国大豆收成前景。

CBOT-1月大豆期货 收涨12美分，报每蒲式耳13.39美元。.

Global Weather Monitoring的气象学家John Dee称，市场对阿根廷干燥天气的担忧与日俱增，巴西玉米和大豆种植区的大部地区因及时的降雨而受益。

1月大豆合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标收报56。

1月豆粕合约 收高4.5美元，报每短吨446.6美元。1月豆油合约 涨0.11美分，报39.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,005口，豆粕为66,357口，豆油为74,360口。

以下为CBOT农产品期货在1957 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 433.25 2.75 0.6 -38.0%

CBOT大豆 1,339.00 12.00 0.9 -5.6%

CBOT豆粕 446.60 4.50 1.0 6.2%

CBOT豆油 39.44 0.11 0.3 -19.8%

CBOT小麦 613.50 2.75 0.5 -21.1%

CBOT稻米 1,550.00 14.00 0.9 4.3%

EU小麦 210.50 2.00 1.0 -15.9%

NYMEX原油期货 99.12 0.08 0.1 8.0%

道琼工业指数 16,279 100 0.6 24.2%

现货金 1,201.76 12.16 1.0 -28.2%

欧元/美元 1.3670 0.0008 0.1 3.6%

美元指数 80.5790 -0.0510 -0.1 1.0%

波罗的海

乾散货指数 2,208 74 3.5 215.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 张明钧)