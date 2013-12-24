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市场报道 | 2013年 12月 25日 星期三 04:20 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因有新美国大豆出口

路透12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，交易商称，受助于技术性空头回补和有新的美国大豆出口。

CBOT-1月大豆期货 收涨5-1/4美分，报每蒲式耳13.34-3/4美元。

CBOT大豆市场周二提前一小时收盘，周三因圣诞节假期休市。

美国农业部称，民间出口商出口销售18.5万吨美国大豆至不知名目的地，出口销售11.4万吨大豆给埃及。

1月大豆合约高于所有关键移动均线，九日相对强弱指标收报53。

1月豆粕合约 收高3.2美元，报每短吨447.4美元。1月豆油合约 跌0.18美分，报39.10美分。

今日CBOT大豆预估成交量为60,801口，豆粕为29,589口，豆油为26,892口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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