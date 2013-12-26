芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因豆粕期货走软及南美天气改善

路透12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下挫逾1%，豆粕期货领跌，交易商称，此前中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)。
随着中国严格检查未获批准的MIR 162转基因成份，未来几周预料将有更多美国DDGS将遭到拒收。
中国的行动预计将令DDGS重回全球市场，可能影响豆粕的需求。
预报南美将迎来对作物有利的降雨，包括阿根廷干旱的玉米种植带，这令市场压力加重。
在美国农业部周五发布周度出口销售报告前，交易商和分析师预计最近一周美国出口销售大豆50-70万吨。
CBOT-1月大豆期货 收跌15美分，报每蒲式耳13.18-3/4美元。
1月豆粕合约 收挫6.4美元，报每短吨441.0美元。1月豆油合约 跌0.23美分，报38.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为130,720口，豆粕为51,582口，豆油为38,486口。
以下为CBOT农产品期货在1926 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 426.25 -8.25 -1.9% -39.0%
CBOT大豆 1318.75 -15.00 -1.1% -7.0%
CBOT豆粕 441.00 -6.40 -1.4% 4.9%
CBOT豆油 38.87 -0.23 -0.6% -20.9%
CBOT小麦 606.00 -0.25 0.0% -22.1%
CBOT稻米 1544.00 -6.00 -0.4% 3.9%
EU小麦 211.00 -0.25 -0.1% -15.7%
NYMEX原油期货 99.43 0.21 0.2% 8.3%
道琼工业指数 16,477 120 0.7% 25.7%
现货金 1211.45 7.05 0.6% -27.6%
欧元/美元 1.3691 0.0013 0.1% 3.8%
美元指数 80.4930 0.0460 0.1% 0.9%
波罗的海
乾散货指数 2277 30 1.3% 225.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)