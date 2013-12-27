芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于低吸买盘

路透12月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬，从一天前触及的一周低位反弹，交易商称，受助于低吸买盘，和美国上周出口销售强劲。
豆粕录得大豆产品市场最大百分比涨幅，但两个最近期的合约的交投区间在前一日的区间内。
美国农业部报告，上周出口销售2013/14年大豆72.01万吨，超过市场预估的50-70万吨。
农业部报告，上周出口销售2013/14年美国豆粕8.34万吨，在市场的预估区间内。
豆油收涨，受助于强于预期的出口销售报告，盘中多个合约跌至合约生命期内最低。
农业部报告，上周出口销售美国豆油8.39万吨，高于预期的0-1.5万吨。
CBOT-1月期权合约收盘时到期。
本周，1月大豆期货 回落7-1/2美分，或0.6%。近月豆粕合约 下跌0.2%。现货豆油合约 跌1.1%，为连跌三周。
1月大豆期货合约 收升12-3/4美分，报每蒲式耳13.31-1/2美元。
1月豆粕合约 收高4.7美元，报每短吨445.7美元。1月豆油合约 涨0.17美分，收报40.37美分。
今日CBOT大豆预估成交量为119,302口，豆粕为51,024口，豆油为73,615口。
以下为CBOT农产品期货在1938GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 427.50 1.25 0.3% -38.8%
CBOT大豆 1331.50 12.75 1.0% -6.1%
CBOT豆粕 445.70 4.70 1.1% 6.0%
CBOT豆油 39.02 0.15 0.4% -20.6%
CBOT小麦 609.00 3.00 0.5% -21.7%
CBOT稻米 1545.00 1.00 0.1% 4.0%
EU小麦 208.75 -2.25 -1.1% -16.6%
NYMEX原油期货 100.29 0.74 0.7% 9.2%
道琼工业指数 16,482 2 0.0% 25.8%
现货金 1214.00 3.70 0.3% -27.5%
欧元/美元 1.3738 0.0047 0.3% 4.1%
美元指数 80.3640 -0.1200 -0.2% 0.7%
波罗的海
乾散货指数 2277 30 1.3% 225.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)