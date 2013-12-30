芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因南美作物生长前景改善

路透12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，交易商称，因周末的降雨提振阿根廷和巴西的作物生长前景。

CBOT豆油合约普遍触及合约低位。

大豆在收盘前缩减跌幅，之前3月合约 跌至13.00美元之下，但守在12月13日触及的低位12.99-1/4美元之上。

近月1月豆粕合约 逆势上扬，攀升逾1%，受助于合约交割期前的空头回补。

市场预计，周二1月合约的首个交割通知日无大豆和豆粕合约交割，因现货市场走坚。但可能有共计1,000口豆油合约交割。

美国农业部报告，上周出口检验美国大豆4,318.2万蒲式耳，低于市场预估的4,500-5,500万蒲式耳。

农业部称，民间出口商出口3.5万吨豆油至不知名目的地，2013/14年交割。

CBOT-3月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳13.08-3/4美元。

1月豆粕合约 收高4.6美元，报每短吨450.3美元。1月豆油合约 跌0.40美分，报38.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为165,313口，豆粕为62,007口，豆油为68,774口。

以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 724.00 -6.75 -0.9% 12.0%

CBOT大豆 1496.25 0.25 0.0% 24.8%

CBOT豆粕 455.40 -2.30 -0.5% 47.2%

CBOT豆油 49.79 -0.20 -0.4% -4.4%

CBOT小麦 808.00 -6.00 -0.7% 23.8%

CBOT稻米 1520.50 -21.50 -1.4% 4.1%

EU小麦 257.75 -2.50 -1.0% 27.3%

NYMEX原油期货 87.35 0.62 0.7% -11.6%

道琼工业指数 13,211 76 0.6% 8.1%

现货金 1696.66 1.57 0.1% 8.5%

欧元/美元 1.3160 -0.0028 -0.2% 1.7%

美元指数 79.5670 -0.0120 0.0% -0.8%

波罗的海

乾散货指数 766 -18 -2.3% -55.9%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)