芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因南美作物生长前景改善

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，交易商称，因周末的降雨提振阿根廷和巴西的作物生长前景。
CBOT豆油合约普遍触及合约低位。
大豆在收盘前缩减跌幅，之前3月合约 跌至13.00美元之下，但守在12月13日触及的低位12.99-1/4美元之上。
近月1月豆粕合约 逆势上扬，攀升逾1%，受助于合约交割期前的空头回补。
市场预计，周二1月合约的首个交割通知日无大豆和豆粕合约交割，因现货市场走坚。但可能有共计1,000口豆油合约交割。
美国农业部报告，上周出口检验美国大豆4,318.2万蒲式耳，低于市场预估的4,500-5,500万蒲式耳。
农业部称，民间出口商出口3.5万吨豆油至不知名目的地，2013/14年交割。
CBOT-3月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳13.08-3/4美元。
1月豆粕合约 收高4.6美元，报每短吨450.3美元。1月豆油合约 跌0.40美分，报38.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为165,313口，豆粕为62,007口，豆油为68,774口。
以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 724.00 -6.75 -0.9% 12.0%
CBOT大豆 1496.25 0.25 0.0% 24.8%
CBOT豆粕 455.40 -2.30 -0.5% 47.2%
CBOT豆油 49.79 -0.20 -0.4% -4.4%
CBOT小麦 808.00 -6.00 -0.7% 23.8%
CBOT稻米 1520.50 -21.50 -1.4% 4.1%
EU小麦 257.75 -2.50 -1.0% 27.3%
NYMEX原油期货 87.35 0.62 0.7% -11.6%
道琼工业指数 13,211 76 0.6% 8.1%
现货金 1696.66 1.57 0.1% 8.5%
欧元/美元 1.3160 -0.0028 -0.2% 1.7%
美元指数 79.5670 -0.0120 0.0% -0.8%
波罗的海
乾散货指数 766 -18 -2.3% -55.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。