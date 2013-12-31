芝加哥期市：CBOT大豆期货因南美降雨有利作物而收跌，2013年下跌逾7%

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌逾1%，因年底结清头寸和南美作物种植地区降雨有利作物，特别是阿根廷，CBOT大豆在2013年收低7.5%。
豆粕周二下挫超过2%，受累于需求缓慢，因美国现货豆粕价格大跌。
豆油收高，在大部份合约跌至合约生命期低位后反弹，受助于豆油/豆粕价差。
在2013年，大豆 下跌1.06-1/4美元或7.5%，在2012年录得18%年度升幅后遭遇滑铁卢。现货豆粕合约 在2013年升4%，豆油 跌21%，为连续第三年下跌。
美国市场周三因新年假期休市，CBOT交易在周四1430 GMT将恢复。
CBOT表示，1月大豆合约在首个交割通知日没有交割，有1口豆粕合约交割，豆油合约交割总计1,447口，介于预估区间1,000-3,000口之内。
CBOT-3月大豆期货合约 收跌16-1/4美分，报每蒲式耳12.92-1/2美元。
1月豆粕合约 收低12.6美元，报每短吨437.7美元。1月豆油合约 升0.20美分，报38.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为127,875口，豆粕为60,206口，豆油为57,793口。
以下为CBOT农产品期货在2123GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 422.00 -1.50 -0.4% -39.6%
CBOT大豆 1312.50 -15.75 -1.2% -7.5%
CBOT豆粕 437.70 -12.60 -2.8% 4.1%
CBOT豆油 38.82 0.20 0.5% -21.0%
CBOT小麦 605.25 4.75 0.8% -22.2%
CBOT稻米 1551.00 7.00 0.5% 4.4%
EU小麦 207.75 -0.25 -0.1% -17.0%
NYMEX原油期货 98.59 -0.70 -0.7% 7.4%
道琼工业指数 16,577 72 0.4% 26.5%
现货金 1205.16 9.16 0.8% -28.0%
欧元/美元 1.3757 -0.0046 -0.3% 4.3%
美元指数 80.1510 0.1510 0.2% 0.5%
波罗的海
乾散货指数 2277 30 1.3% 225.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。