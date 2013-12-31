芝加哥期市：CBOT大豆期货因南美降雨有利作物而收跌，2013年下跌逾7%

路透12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌逾1%，因年底结清头寸和南美作物种植地区降雨有利作物，特别是阿根廷，CBOT大豆在2013年收低7.5%。

豆粕周二下挫超过2%，受累于需求缓慢，因美国现货豆粕价格大跌。

豆油收高，在大部份合约跌至合约生命期低位后反弹，受助于豆油/豆粕价差。

在2013年，大豆 下跌1.06-1/4美元或7.5%，在2012年录得18%年度升幅后遭遇滑铁卢。现货豆粕合约 在2013年升4%，豆油 跌21%，为连续第三年下跌。

美国市场周三因新年假期休市，CBOT交易在周四1430 GMT将恢复。

CBOT表示，1月大豆合约在首个交割通知日没有交割，有1口豆粕合约交割，豆油合约交割总计1,447口，介于预估区间1,000-3,000口之内。

CBOT-3月大豆期货合约 收跌16-1/4美分，报每蒲式耳12.92-1/2美元。

1月豆粕合约 收低12.6美元，报每短吨437.7美元。1月豆油合约 升0.20美分，报38.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为127,875口，豆粕为60,206口，豆油为57,793口。

以下为CBOT农产品期货在2123GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 422.00 -1.50 -0.4% -39.6%

CBOT大豆 1312.50 -15.75 -1.2% -7.5%

CBOT豆粕 437.70 -12.60 -2.8% 4.1%

CBOT豆油 38.82 0.20 0.5% -21.0%

CBOT小麦 605.25 4.75 0.8% -22.2%

CBOT稻米 1551.00 7.00 0.5% 4.4%

EU小麦 207.75 -0.25 -0.1% -17.0%

NYMEX原油期货 98.59 -0.70 -0.7% 7.4%

道琼工业指数 16,577 72 0.4% 26.5%

现货金 1205.16 9.16 0.8% -28.0%

欧元/美元 1.3757 -0.0046 -0.3% 4.3%

美元指数 80.1510 0.1510 0.2% 0.5%

波罗的海

乾散货指数 2277 30 1.3% 225.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)