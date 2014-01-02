芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至六周低位，因南美作物丰收和豆粕下跌

路透1月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连跌第三日，交易最活跃的3月大豆合约触及六周低位，交易商说，受累于南美大豆丰收前景和美国豆粕合约下跌。
一阿根廷气象学家表示，南美大草原农业带迎来降雨，缓和12月乾旱对作物造成的损害。
交易商出脱大豆多头/玉米空头套利交易，也令大豆市场承压。
3月大豆合约 跌至11月20日来最低的12.62-1/2美元，跌穿技术支撑位200日移动均线切入位12.74-1/2美元，收报12.70美元，下跌21-1/2美分。
在大豆市场中，豆粕价格百分比跌幅最大，因预期豆粕需求放缓。
近月豆油 下跌至2010年7月来最低。所有豆油合约创下合约低位，受累于技术性卖出，大豆和豆粕下跌。
巴西大豆出口在12月降至4.14万吨，11月出口为64.79万吨，因在收割前大豆供应稀少。
CBOT表示，1月大豆合约在首个交割通知日没有交割，有1口豆粕合约交割，豆油合约交割总计749口。
1月豆粕合约 收低13.9美元，报每短吨423.8美元。1月豆油合约 收跌0.31美分，报38.51美分。
今日CBOT大豆预估成交量为189,500口，豆粕为83,640口，豆油为68,085口。
以下为CBOT农产品期货在2028 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 420.50 -1.50 -0.4% -0.4%
CBOT大豆 1270.00 -22.50 -1.7% -1.7%
CBOT豆粕 406.30 -10.70 -2.6% -2.6%
CBOT豆油 38.80 -0.33 -0.8% -0.8%
CBOT小麦 597.00 -8.25 -1.4% -1.4%
CBOT稻米 1577.50 26.50 1.7% 1.7%
EU小麦 208.00 -1.00 -0.5% -0.5%
NYMEX原油期货 95.64 -2.76 -2.8% -2.8%
道琼工业指数 16,465 -112 -0.7% -0.7%
现货金 1224.30 19.01 1.6% 1.6%
欧元/美元 1.3653 -0.0099 -0.7% 0.0%
美元指数 80.6260 0.5910 0.7% 0.7%
波罗的海
乾散货指数 2113 -164 -7.2% -7.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)