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市场报道 | 2014年 1月 3日 星期五 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至六周低位，因南美作物丰收和豆粕下跌

路透1月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连跌第三日，交易最活跃的3月大豆合约触及六周低位，交易商说，受累于南美大豆丰收前景和美国豆粕合约下跌。

一阿根廷气象学家表示，南美大草原农业带迎来降雨，缓和12月乾旱对作物造成的损害。

交易商出脱大豆多头/玉米空头套利交易，也令大豆市场承压。

3月大豆合约 跌至11月20日来最低的12.62-1/2美元，跌穿技术支撑位200日移动均线切入位12.74-1/2美元，收报12.70美元，下跌21-1/2美分。

在大豆市场中，豆粕价格百分比跌幅最大，因预期豆粕需求放缓。

近月豆油 下跌至2010年7月来最低。所有豆油合约创下合约低位，受累于技术性卖出，大豆和豆粕下跌。

巴西大豆出口在12月降至4.14万吨，11月出口为64.79万吨，因在收割前大豆供应稀少。

CBOT表示，1月大豆合约在首个交割通知日没有交割，有1口豆粕合约交割，豆油合约交割总计749口。

1月豆粕合约 收低13.9美元，报每短吨423.8美元。1月豆油合约 收跌0.31美分，报38.51美分。

今日CBOT大豆预估成交量为189,500口，豆粕为83,640口，豆油为68,085口。

以下为CBOT农产品期货在2028 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 420.50 -1.50 -0.4% -0.4%

CBOT大豆 1270.00 -22.50 -1.7% -1.7%

CBOT豆粕 406.30 -10.70 -2.6% -2.6%

CBOT豆油 38.80 -0.33 -0.8% -0.8%

CBOT小麦 597.00 -8.25 -1.4% -1.4%

CBOT稻米 1577.50 26.50 1.7% 1.7%

EU小麦 208.00 -1.00 -0.5% -0.5%

NYMEX原油期货 95.64 -2.76 -2.8% -2.8%

道琼工业指数 16,465 -112 -0.7% -0.7%

现货金 1224.30 19.01 1.6% 1.6%

欧元/美元 1.3653 -0.0099 -0.7% 0.0%

美元指数 80.6260 0.5910 0.7% 0.7%

波罗的海

乾散货指数 2113 -164 -7.2% -7.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)

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