芝加哥期市：CBOT大豆期货因低吸买盘收高，但本周跌3%

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月21日
路透香港4月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/21-27 光大绿色环保 5.6 29-33 5.18-5.9 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商说，因上日3月大豆合约触及六周低位后有低吸买盘，且本周大豆出口销售多于预期。
本周，3月大豆 下跌42-1/2美分，跌幅超过3%。
美国农业部称，最新一周出口销售2013/14年美国大豆94.34万吨，多于市场预期，且出口销售23.75万吨2014/15年美国大豆。
美国农业部说，最新一周出口销售12.39万吨2013/14年豆粕，多于市场预期。
美国农业部表示，最新一周出口销售美国豆油2.31万吨，全部为2013/14年，介于预估区间内。
周五大豆价格一度下跌，此前Informa Economics将2013年美国大豆收成预估上调至33.29亿蒲式耳，高于美国农业部目前预估的32.58亿蒲式耳。
CBOT表示，1月大豆合约在首个交割通知日没有交割，有1口豆粕合约交割，豆油合约交割总计180口。
本周，CBOT-3月大豆 下跌3.2%，3月豆粕 跌4.7%，3月豆油 下滑1.9%，此为其第四周下跌。
3月大豆合约 收报12.71-1/4美元，上升1-1/4美分。
1月豆粕合约 收升0.7美元，报每短吨424.5美元。1月豆油合约 收跌0.17美分，报38.34美分。
今日CBOT大豆预估成交量为157,196口，豆粕为59,833口，豆油为50,823口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港4月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/21-27 光大绿色环保 5.6 29-33 5.18-5.9 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透香港4月21日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用业务分支--长江基建周五称，委任澳洲外交贸易部前职业外交官Paul Joseph Tighe为公司独立非执行董事，即日生效。
路透台北4月21日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7