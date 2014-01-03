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市场报道 | 2014年 1月 4日 星期六 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货因低吸买盘收高，但本周跌3%

路透1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商说，因上日3月大豆合约触及六周低位后有低吸买盘，且本周大豆出口销售多于预期。

本周，3月大豆 下跌42-1/2美分，跌幅超过3%。

美国农业部称，最新一周出口销售2013/14年美国大豆94.34万吨，多于市场预期，且出口销售23.75万吨2014/15年美国大豆。

美国农业部说，最新一周出口销售12.39万吨2013/14年豆粕，多于市场预期。

美国农业部表示，最新一周出口销售美国豆油2.31万吨，全部为2013/14年，介于预估区间内。

周五大豆价格一度下跌，此前Informa Economics将2013年美国大豆收成预估上调至33.29亿蒲式耳，高于美国农业部目前预估的32.58亿蒲式耳。

CBOT表示，1月大豆合约在首个交割通知日没有交割，有1口豆粕合约交割，豆油合约交割总计180口。

本周，CBOT-3月大豆 下跌3.2%，3月豆粕 跌4.7%，3月豆油 下滑1.9%，此为其第四周下跌。

3月大豆合约 收报12.71-1/4美元，上升1-1/4美分。

1月豆粕合约 收升0.7美元，报每短吨424.5美元。1月豆油合约 收跌0.17美分，报38.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为157,196口，豆粕为59,833口，豆油为50,823口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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