芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，因预期全球供应持续增加

路透1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二多数收低，远月合约领跌，因预期南美大豆丰收，以及全球库存持续增加。

市场预期，美国农业部周五将上调对2013/14年全球大豆结转库存的预估。

市场在日内部份时间上涨，此前美国农业部证实，出口35万吨2013/14年美国大豆到中国。消息缓和对全球最大大豆购买国中国可能很快开始取消美国订单的忧虑。

近月豆油 跌至三年半新年，受累于豆粕/豆油套利交易，棕榈油价格下跌，以及全球植物油供应不断上升。

CBOT表示，1月大豆和豆粕合约没有交割，豆油合约交割总计245口。

3月大豆合约 收报12.76美元，跌3/4美分。

1月豆粕合约 收升5.8美元，报每短吨434.6美元。1月豆油合约 收跌0.17美分，报37.70美分。

今日CBOT大豆预估成交量为148,926口，豆粕为75,399口，豆油为81,782口。

以下为CBOT农产品期货在2100 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 426.00 -1.75 -0.4% 0.9%

CBOT大豆 1276.00 -0.75 -0.1% -2.8%

CBOT豆粕 434.60 5.80 1.4% -0.7%

CBOT豆油 37.70 -0.17 -0.5% -2.9%

CBOT小麦 602.50 -3.25 -0.5% -0.5%

CBOT稻米 1557.50 -21.00 -1.3% 0.4%

EU小麦 206.00 -2.75 -1.3% -1.4%

NYMEX原油期货 93.83 0.40 0.4% -4.7%

道琼工业指数 16,530 105 0.6% -0.3%

现货金 1231.96 -5.64 -0.5% 2.2%

欧元/美元 1.3614 -0.0013 -0.1% -0.3%

美元指数 80.8550 0.2030 0.3% 1.0%

波罗的海

乾散货指数 1876 -75 -3.8% -17.6%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)