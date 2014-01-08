芝加哥期市：大豆期货走低，因预期全球供应增加

路透1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因预期即将开始的收割南美大豆将迎来大丰收，且美国2014年大豆种植面积扩大，应导致全球大豆库存增加。
11月新作合约 领跌，该合约盘中跌至11.03美元，接近11.00美元的合约低位，结算时下跌12-3/4美分，报每蒲式耳11.04美元。
全球最大的种子公司孟山都 在公布季度获利时报告，大豆种子销售增加，玉米种子销售减少。消息公布后，11月大豆合约走低。
美国农业部证实，民间出口商向中国出口2013/14年交割的美国大豆11.5万吨。近月合约受到提振。
近月1月大豆合约 逆市上扬，收涨1-1/4美分，报每蒲式耳13.00-3/4美元，受助于下周合约到期前的空头回补。
豆油合约连跌第五日，触及合约低位，因中国豆油市场和马来西亚棕榈油市场持续疲弱，以及豆粕/豆油套利交易。
1月豆粕合约 收跌4美元，报每短吨430.6美元。1月豆油合约 跌0.27美分，报37.43美分。
今日CBOT大豆预估成交量为149,264口，豆粕为61,037口，豆油为86,098口。
以下为CBOT农产品期货在2021GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 417.00 -9.00 -2.1% -1.2%
CBOT大豆 1269.25 -6.75 -0.5% -3.3%
CBOT豆粕 430.60 -4.00 -0.9% -1.6%
CBOT豆油 37.43 -0.27 -0.7% -3.6
CBOT小麦 588.75 -13.75 -2.3% -2.7%
CBOT稻米 1564.00 6.50 0.4% 0.8%
EU小麦 204.00 -2.25 -1.1% -2.4%
NYMEX原油期货 92.48 -1.19 -1.3% -6.0%
道琼工业指数 16,421 -110 -0.7% -0.9%
现货金 1226.71 -4.78 -0.4% 1.8%
欧元/美元 1.3577 -0.0038 -0.3% -0.5%
美元指数 81.0420 0.2090 0.3% 1.3%
波罗的海
乾散货指数 1826 -50 -2.7% -19.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)