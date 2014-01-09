芝加哥期市：CBOT大豆涨跌互见，静待USDA数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，交易商说，近月3月合约上涨，受助于出口需求和重要的美国农业部报告周五公布前的头寸调整。
美国农业部透过其每日报告系统证实，销售11万吨2014/15年美国大豆到中国。本周稍早报告，销售46.5万吨2013/14年美国大豆到中国。
此新订单抵销了对美国农业部周度出口报告显示大豆销售数据少于预期的失望情绪。该报告显示，最新一周销售15.55万吨2013/14年和7,000吨2014/15年美国大豆。
交易商预期，周五美国农业部供需报告将上调全球大豆结转库存预估。美国农业部也公布最新的2013年美国大豆产量预估，以及截止12月1日的大豆库存。
远月大豆合约受压，受累于南美作物丰收前景。巴西政府作物机构将2013/14年大豆收成预估上调至9,033万吨，之前预估为9,003万吨，且巴西农业部长称作物收成将“轻松”超过9,500万吨。
新作11月大豆 触及合约低位10.98-1/4美元，跌穿位于上日低位11.00美元的支撑位，收低3美分，报11.01美元。
美国农业部周度出口销售报告显示，销售6.28万吨美国豆粕，在5-17.5万吨预估区间的低端。
美国农业部在周度出口销售报告中表示，销售3.35万吨豆油，在预估区间之内。
1月豆粕合约 收涨2.4美元，报每短吨433美元。1月豆油合约 升0.31美分，报37.74美分。
今日CBOT大豆预估成交量为130,270口，豆粕为55,366口，豆油为97,616口。
以下为CBOT农产品期货在2100 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 412.00 -5.00 -1.2% -2.4%
CBOT大豆 1273.75 4.50 0.4% -3.0%
CBOT豆粕 433.00 2.40 0.6% -1.1%
CBOT豆油 37.74 0.31 0.8% -2.8%
CBOT小麦 584.25 -4.50 -0.8% -3.5%
CBOT稻米 1561.00 -3.00 -0.2% 0.6%
EU小麦 199.00 -5.00 -2.5% -4.8%
NYMEX原油期货 92.41 0.08 0.1% -6.1%
道琼工业指数 16,446 -17 -0.1% -0.8%
现货金 1228.01 2.30 0.2% 1.9%
欧元/美元 1.3605 0.0031 0.2% -0.3%
美元指数 80.9380 -0.0840 -0.1% 1.1%
波罗的海
乾散货指数 1706 -120 -6.6% -25.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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