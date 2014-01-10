芝加哥期市：CBOT大豆期货因出口需求强劲而收高，但脱离日内高位

路透1月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，因对美国大豆出口需求强劲，但大豆收位远低于日内高位。

美国农业部从每日报告系统证实销售21.6万吨2014/15年美国大豆到中国。

远月合约受压，因全球库存不断增加，南美产量巨大，以及市场预期2014年美国大豆播种增加。

美国农业部(USDA)主要报告中的大豆数据和市场预期基本一致。USDA将2013年美国大豆收成预估上调至32.89亿蒲式耳，之前预估为32.58亿，且USDA将每英亩单产上调至43.3蒲式耳，和市场预估均值一致。

USDA维持对美国2013/14年美国大豆结转库存预估在1.5亿蒲式耳不变。

USDA上调2013/14年全球大豆库存预估至7,233万吨，之前预估为7,062万吨，高于市场预期的7,153万吨。

USDA预期12月1日美国大豆库存为21.48亿蒲式耳，市场预估均值为21.61亿。

中国海关数据显示，中国在2013年进口6,338万吨大豆，规模创下纪录高位，较之前一年增加8.6%。12月大豆进口跳涨至740万吨，因压榨利润上升推动需求。

本周，CBOT-3月大豆 升7-1/4美分或0.6%。3月豆粕 涨1.6%，3月豆油 跌0.96%。

新作11月大豆 收低1-1/4美分，报10.99-3/4美元。

1月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨435.2美元。1月豆油合约 升0.21美分，报37.95美分。

今日CBOT大豆预估成交量为240,298口，豆粕为99,502口，豆油为111,387口。

以下为CBOT农产品期货在2054 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 432.75 20.75 5.0% 2.5%

CBOT大豆 1278.50 4.75 0.4% -2.6%

CBOT豆粕 435.20 2.20 0.5% -0.6%

CBOT豆油 37.95 0.21 0.6% -2.2%

CBOT小麦 569.00 -15.25 -2.6% -6.0%

CBOT稻米 1557.00 -4.00 -0.3% 0.4%

EU小麦 194.50 -4.75 -2.4% -6.9%

NYMEX原油期货 92.65 0.99 1.1% -5.9%

道琼工业指数 16,423 -22 -0.1% -0.9%

现货金 1247.01 19.47 1.6% 3.5%

欧元/美元 1.3660 0.0054 0.4% 0.1%

美元指数 80.6530 -0.3520 -0.4% 0.8%

波罗的海

乾散货指数 1512 -194 -11.4% -33.6%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>