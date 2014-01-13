芝加哥期市：大豆期货收涨1.2%，因对美国大豆的出口需求强劲

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬1.2%，录得一个月最大单日涨幅，交易商称，受助于源源不断的对美国大豆的出口需求。
CBOT-3月合约 的阻力位位于100日移动均线之上的12.95-3/4美元。
近月CBOT-1月大豆 和豆粕合约 急升，受助于到期前一日的头寸调整。
美国农业部周一报告，上周出口检验美国大豆5,938.1万蒲式耳，远高于4,500-5,000万蒲式耳的预估区间。
农业部称，民间出口商出口销售14万吨2013/14年交割的美国大豆至不知名目的地。
豆油期货跟随马来西亚棕榈油走低，跌至两个月低位，受累于库存增加和出口迟缓的担忧。
CBOT报告，无1月大豆合约交割，有1口豆粕和254口豆油合约交割。
市场静待周三出炉的美国豆油加工商协会公布月度大豆压榨数据。
3月大豆期货合约 收升15-3/4美分，报每蒲式耳12.94-1/4美元。
1月豆粕合约 收高11.7美元，报每短吨446.9美元。1月豆油合约 跌0.38美分，报37.57美分。
今日CBOT大豆预估成交量为197,537口，豆粕为76,904口，豆油为81,495口。
以下为CBOT农产品期货在1959GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 434.50 1.75 0.4% 3.0%
CBOT大豆 1326.75 23.00 1.8% 1.1%
CBOT豆粕 446.90 11.70 2.7% 2.1%
CBOT豆油 37.57 -0.38 -1.0% -3.2%
CBOT小麦 573.50 4.50 0.8% -5.2%
CBOT稻米 1553.50 -3.50 -0.2% 0.2%
NYMEX原油期货 91.53 -1.18 -1.3% -7.0%
道琼工业指数 16,291 -145 -0.9% -1.7%
现货金 1253.05 6.35 0.5% 4.0%
欧元/美元 1.3672 0.0004 0.0% 0.1%
美元指数 80.5100 -0.1480 -0.2% 0.6%
波罗的海
乾散货指数 1395 -117 -7.7% -38.7%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。