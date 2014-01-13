芝加哥期市：大豆期货收涨1.2%，因对美国大豆的出口需求强劲

路透1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬1.2%，录得一个月最大单日涨幅，交易商称，受助于源源不断的对美国大豆的出口需求。

CBOT-3月合约 的阻力位位于100日移动均线之上的12.95-3/4美元。

近月CBOT-1月大豆 和豆粕合约 急升，受助于到期前一日的头寸调整。

美国农业部周一报告，上周出口检验美国大豆5,938.1万蒲式耳，远高于4,500-5,000万蒲式耳的预估区间。

农业部称，民间出口商出口销售14万吨2013/14年交割的美国大豆至不知名目的地。

豆油期货跟随马来西亚棕榈油走低，跌至两个月低位，受累于库存增加和出口迟缓的担忧。

CBOT报告，无1月大豆合约交割，有1口豆粕和254口豆油合约交割。

市场静待周三出炉的美国豆油加工商协会公布月度大豆压榨数据。

3月大豆期货合约 收升15-3/4美分，报每蒲式耳12.94-1/4美元。

1月豆粕合约 收高11.7美元，报每短吨446.9美元。1月豆油合约 跌0.38美分，报37.57美分。

今日CBOT大豆预估成交量为197,537口，豆粕为76,904口，豆油为81,495口。

以下为CBOT农产品期货在1959GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 434.50 1.75 0.4% 3.0%

CBOT大豆 1326.75 23.00 1.8% 1.1%

CBOT豆粕 446.90 11.70 2.7% 2.1%

CBOT豆油 37.57 -0.38 -1.0% -3.2%

CBOT小麦 573.50 4.50 0.8% -5.2%

CBOT稻米 1553.50 -3.50 -0.2% 0.2%

NYMEX原油期货 91.53 -1.18 -1.3% -7.0%

道琼工业指数 16,291 -145 -0.9% -1.7%

现货金 1253.05 6.35 0.5% 4.0%

欧元/美元 1.3672 0.0004 0.0% 0.1%

美元指数 80.5100 -0.1480 -0.2% 0.6%

波罗的海

乾散货指数 1395 -117 -7.7% -38.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>