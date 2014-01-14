芝加哥期市：大豆期货攀升至三周高位，受助于出口需求和阿根廷炎热天气

路透1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二升至近三周最高，交易商称，受助于最大买家中国近几日对美国大豆的持续需求和技术性买盘。

对本周阿根廷作物种植区天气干热的担忧也支撑大豆期价。

CBOT-3月大豆期货 盘中升至13.16-3/4美元，升穿50和100日移动均线，升至12月26日以来最高，后缩减涨幅，收报每蒲式耳13.07美元，日内上扬12-3/4美分。

现货1月合约 已到期，日内上扬12-1/4美分，收报每蒲式耳13.39美元，日低为13.14-3/4美元。1月豆粕 和豆油合约 也已到期。

预期巴西大豆丰产限制远月合约涨幅。巴西Agroconsult上调该国收成预估至创纪录的9,160万吨。而大豆压榨协会Abiove预估收成为8,760万吨。

一项路透调查显示，分析师预计，美国油籽加工商协会(NOPA)周三公布的报告将显示，12月美国压榨大豆1.639亿蒲式耳，较11月增加2.3%。

分析师的平均预期为，NOPA 12月大豆库存为15.55亿磅，高于11月的14.86亿磅。

CBOT报告，无1月大豆合约交割，有1口豆粕合约交割，293口豆油合约交割。

1月豆粕合约 收高5.6美元，报每短吨452.5美元。1月豆油合约 跌0.17美分，报37.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为72,104口，豆粕为84,742口，豆油为72,104口。

以下为CBOT农产品期货在2015 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 431.50 -3.00 -0.7% 2.3%

CBOT大豆 1339.00 12.25 0.9% 2.0%

CBOT豆粕 452.50 5.60 1.3% 3.4%

CBOT豆油 37.40 -0.17 -0.5% -3.7%

CBOT小麦 579.25 5.75 1.0% -4.3%

CBOT稻米 1557.50 4.00 0.3% 0.4%

NYMEX原油期货 92.50 0.70 0.8% -6.0%

道琼工业指数 16,353 95 0.6% -1.4%

现货金 1242.56 -10.50 -0.8% 3.1%

欧元/美元 1.3676 0.0005 0.0% 0.2%

美元指数 80.6440 0.1310 0.2% 0.8%

波罗的海

乾散货指数 1370 -25 -1.8% -39.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)