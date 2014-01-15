芝加哥期市：CBOT大豆升至三周高位，因美国大豆压榨和出口需求强劲

路透1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货周三连涨第四日，升至三周高位，交易商说，因数据显示美国大豆压榨步伐强劲，且出口需求持续。

近月大豆跑赢远月合约，3月/12月合约溢价为每蒲式耳2美元以上，为3月合约价格首次高于12月合约。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，12月大豆压榨量为1.65384亿蒲式耳，高于11月的1.60145亿蒲式耳，且为2002年编纂数据以来最高。

NOPA说，12月豆油库存为16.81亿磅，高于11月的14.86亿磅。分析师原本预期豆油库存为15.55亿磅。

美国农业部称，民间出口商证实销售10.6吨2014/15年美国大豆。这次政府在今年第六次大豆销售公布。

远月大豆升幅受限，因南美大豆料将丰收，以及预期2014年美国大豆种植面积增加。

CBOT报告，1月大豆合约有260口交割，有1口豆粕合约交割，147口豆油合约交割。

CBOT-3月大豆期货 收报每蒲式耳13.18美元，日内上扬11美分。

1月豆粕合约 收平在每短吨452.5美元。1月豆油合约 收平在37.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为174,372口，豆粕为62,532口，豆油为76,733口。

以下为CBOT农产品期货在1948 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 425.75 -5.75 -1.3% 0.9%

CBOT大豆 1318.00 11.00 0.8% 0.4%

CBOT豆粕 434.50 4.40 1.0% -0.7%

CBOT豆油 37.99 0.23 0.6% -2.1%

CBOT小麦 567.75 -11.50 -2.0% -6.2%

CBOT稻米 1564.00 16.00 1.0% 0.8%

NYMEX原油期货 94.29 1.70 1.8% -4.2%

道琼工业指数 16,495 121 0.7% -0.5%

现货金 1238.51 -6.20 -0.5% 2.8%

欧元/美元 1.3602 -0.0077 -0.6% -0.4%

美元指数 81.0170 0.3550 0.4% 1.2%

波罗的海

乾散货指数 1374 4 0.3% -39.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>