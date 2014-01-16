芝加哥期市：CBOT大豆收低，因涨至三周半高位后有获利了结

路透1月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，交易商表示，因出口商和美国大豆压榨商的需求强劲，推动大豆升至三周半高位，之后有获利了结。

交易商结清看涨的大豆和豆粕套利交易，卖出近月合约，买入远月合约。

3月大豆 触及12月23日来最高的每蒲式耳13.30-1/2美元，之后由升转跌。3月豆粕 触及一个月高位每短吨440.20美元，较合约高位仅低20美分，之后回落。

出口需求仍然支撑近月合约。美国农业部在其每日报告系统中证实，销售46.55万吨美国大豆往中国，有6万吨在2013/14年交割，其余的在2014/15年交割。

美国农业部称，上周出口销售超过120万吨新作和旧作美国大豆，高于市场预期的75-105万吨。

美国农业部说，上周出口销售美国豆粕23.47万吨，高于市场预期。

美国农业部表示，上周出口销售1.69万吨美国豆油，介于市场预期区间内。

CBOT-3月大豆期货 收低3美分，报每蒲式耳13.15美元。

3月豆粕合约 收低2.5美元，报每短吨432美元。3月豆油合约 收高0.06美分，报38.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,867口，豆粕为67,741口，豆油为73,865口。

以下为CBOT农产品期货在2005 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 428.00 2.25 0.5% 1.4%

CBOT大豆 1315.00 -3.50 -0.3% 0.2%

CBOT豆粕 432.00 -2.50 -0.6% -1.3%

CBOT豆油 38.05 0.06 0.2% -2.0%

CBOT小麦 572.75 5.00 0.9% -5.4%

CBOT稻米 1558.00 -6.00 -0.4% 0.5%

NYMEX原油期货 94.05 -0.12 -0.1% -4.4%

道琼工业指数 16,406 -76 -0.5% -1.0%

现货金 1241.95 0.59 0.0% 3.0%

欧元/美元 1.3613 0.001 0.1% -0.3%

美元指数 80.9250 -0.1020 -0.1% 1.1%

波罗的海

乾散货指数 1398 24 1.8% -38.6%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)