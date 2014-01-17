芝加哥期市：大豆期货受技术性买盘推动收涨，本周攀升3%

路透1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅收涨，盘中走势反复，交易商称，受助于技术性买盘和豆粕期货尾盘上扬带来的提振。
近期对美国大豆和豆粕的出口需求，以及美国大豆压榨势头强劲支撑市场。
本周，CBOT-3月大豆合约 上扬38美分，或近3%。3月豆粕合约 急升5%，3月豆油合约 回落1.3%，连跌第六周。
Informa Economics将美国2014年大豆种植面积预估从8,190万英亩下调至8,130万英亩。但如果成真，新数据仍将是美国历史上最大大豆种植面积，超过2009年触及的高位7,745万英亩。
CBOT豆油合约表现不及豆粕，受累于豆粕/豆油套利交易。
3月大豆期货合约 收升1-1/2美分，报每蒲式耳13.16-1/2美元。
3月豆粕合约 收高2.5美元，报每短吨434.5美元。3月豆油合约 跌0.31美分，报37.74美分。
今日CBOT大豆预估成交量为138,672口，豆粕为52,476口，豆油为68,692口。
以下为CBOT农产品期货在2007GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 424.00 -4.00 -0.9% 0.5%
CBOT大豆 1316.50 1.50 0.1% 0.3%
CBOT豆粕 434.50 2.50 0.6% -0.7%
CBOT豆油 37.74 -0.27 -0.7% -2.8%
CBOT小麦 563.50 -9.25 -1.6% -6.9%
CBOT稻米 1560.00 2.00 0.1% 0.6%
EU小麦 191.75 -0.75 -0.4% -8.3%
NYMEX原油期货 94.17 0.21 0.2% -4.3%
道琼工业指数 16,467 50 0.3% -0.7%
现货金 1252.91 10.82 0.9% 4.0%
欧元/美元 1.3528 -0.0091 -0.7% -0.9%
美元指数 81.2410 0.3310 0.4% 1.5%
波罗的海
乾散货指数 1421 23 1.7% -37.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)