芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因阿根廷降雨

路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货 周二下跌2.7%，录得两个月来最大单日跌幅，交易商表示，因阿根廷降水将有利作物生长，且预期中国可能减少购买美国大豆的量，改为买入部分其他产地出产的大豆。

此外，中国证实将取消其备受争议的大豆和棉花收储政策，交易商表示，此举将可能限制中国大豆进口。

一阿根廷气象专家表示，预料阿根廷农业带未来几天将迎来充份降水，应该有助大豆农户保住近几周因极度干热天气而受到威胁大豆的收成。

3月大豆合约 跌穿13.00美元和其50日移动均线切入位12.99-1/2美元后，跌势加速。该合约尾盘收报12.80-1/2美元，下挫36美分。

3月豆粕合约 收低18美元，报每短吨416.5美元。3月豆油合约 升0.36美分，报38.10美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,344口，豆粕为98,752口，豆油为129,753口。

以下为CBOT农产品期货在2025GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 425.00 1.00 0.2% 0.7%

CBOT大豆 1280.50 -36.00 -2.7% -2.4%

CBOT豆粕 416.50 -18.00 -4.1% -4.8%

CBOT豆油 38.10 0.36 1.0% -1.9%

CBOT小麦 562.25 -1.25 -0.2% -7.1%

CBOT稻米 1545.00 -15.00 -1.0% -0.4%

EU小麦 192.50 1.75 0.9% -7.9%

NYMEX原油期货 94.88 0.62 0.7% -3.6%

道琼工业指数 16,407 -52 -0.3% -1.0%

现货金 1242.14 -11.05 -0.9% 3.1%

欧元/美元 1.3557 0.0007 0.1% -0.7%

美元指数 81.1080 -0.1170 -0.1% 1.3%

波罗的海

乾散货指数 1369 -59 -4.1% -39.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>