芝加哥期市：多数大豆合约因低吸买盘而收高，但3月大豆收低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数收升，交易商说，因有低吸买盘，且近月3月合约跌穿200日移动均线后，出现回补空头。
CBOT豆粕走强，扶助大豆尾盘上涨，而豆油下滑，受豆粕/豆油套利交易拖累。
CBOT-3月大豆期货 收低，因阿根廷作物前景持续改善，且忧虑中国可能取消部份美国大豆订单。3月大豆跌穿在12.76美元附近的200日移动均线支撑位，下滑至12.72美元，之后缩减跌幅，收报12.79-1/2美元，下跌1美分。
运往美国墨西哥湾的美国大豆现货基差周三早盘下跌，因市场传言有两至三船运往中国的美国大豆船货被巴西大豆所取代。
其他交易商表示，中国买家担忧巴西大豆丰收可能导致运输混乱，以及该国的出口计划，可能使美国大豆订单被大量取消的局面受到限制。
中国高层官员称，在制定棉花和大豆补贴标准时将考虑国内和国际市场价格。中国将取消备受争议的大豆和棉花收储机制。
3月豆粕合约 收涨2.9美元，报每短吨419.4美元。3月豆油合约 收低0.26美分，报37.84美分。
今日CBOT大豆预估成交量为188,433口，豆粕为97,052口，豆油为75,770口。
以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 426.25 1.25 0.3 1.0
CBOT大豆 1,279.50 -1.00 -0.1 -2.5
CBOT豆粕 419.40 2.90 0.7 -4.2
CBOT豆油 37.84 -0.26 -0.7 -2.5
CBOT小麦 561.25 -1.00 -0.2 -7.3
CBOT稻米 1,550.50 5.50 0.4 0.0
EU小麦 193.00 0.75 0.4 -7.7
NYMEX原油期货 96.79 1.82 1.9 -1.7
道琼工业指数 16,391 -24 -0.1 -1.1
现货金 1,238.53 -2.58 -0.2 2.8
欧元/美元 1.3546 -0.0013 -0.1 -0.8
美元指数 81.1680 0.0700 0.1 1.4
波罗的海
乾散货指数 1322 -47 -3.4 -41.9
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申