版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：多数大豆合约因低吸买盘而收高，但3月大豆收低

路透1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数收升，交易商说，因有低吸买盘，且近月3月合约跌穿200日移动均线后，出现回补空头。

CBOT豆粕走强，扶助大豆尾盘上涨，而豆油下滑，受豆粕/豆油套利交易拖累。

CBOT-3月大豆期货 收低，因阿根廷作物前景持续改善，且忧虑中国可能取消部份美国大豆订单。3月大豆跌穿在12.76美元附近的200日移动均线支撑位，下滑至12.72美元，之后缩减跌幅，收报12.79-1/2美元，下跌1美分。

运往美国墨西哥湾的美国大豆现货基差周三早盘下跌，因市场传言有两至三船运往中国的美国大豆船货被巴西大豆所取代。

其他交易商表示，中国买家担忧巴西大豆丰收可能导致运输混乱，以及该国的出口计划，可能使美国大豆订单被大量取消的局面受到限制。

中国高层官员称，在制定棉花和大豆补贴标准时将考虑国内和国际市场价格。中国将取消备受争议的大豆和棉花收储机制。

3月豆粕合约 收涨2.9美元，报每短吨419.4美元。3月豆油合约 收低0.26美分，报37.84美分。

今日CBOT大豆预估成交量为188,433口，豆粕为97,052口，豆油为75,770口。

以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 426.25 1.25 0.3 1.0

CBOT大豆 1,279.50 -1.00 -0.1 -2.5

CBOT豆粕 419.40 2.90 0.7 -4.2

CBOT豆油 37.84 -0.26 -0.7 -2.5

CBOT小麦 561.25 -1.00 -0.2 -7.3

CBOT稻米 1,550.50 5.50 0.4 0.0

EU小麦 193.00 0.75 0.4 -7.7

NYMEX原油期货 96.79 1.82 1.9 -1.7

道琼工业指数 16,391 -24 -0.1 -1.1

现货金 1,238.53 -2.58 -0.2 2.8

欧元/美元 1.3546 -0.0013 -0.1 -0.8

美元指数 81.1680 0.0700 0.1 1.4

波罗的海

乾散货指数 1322 -47 -3.4 -41.9

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐