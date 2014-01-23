芝加哥期市：大豆期货回落，因现货市场走疲

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货回落，交易商称，因在南美收割即将展开之际，现货市场走疲。
CBOT大豆期货早盘大涨，但在指标3月合约 盘中突破100日移动均线后未能守住支撑。
美国中西部加工厂、粮仓和河流口岸的大豆现货基差周四上午走疲，因需求下降。
南非大豆收成强劲的预期重压美国大豆出口前景。美国大豆的价格高于巴西和阿根廷大豆。
交易商称，近几日至少有三船销往中国的美国大豆船船货被替换为巴西产大豆。
分析师预计，美国农业部报告将显示，上周旧作大豆出口销售30-62.5万吨，低于之前一周的70.16万吨。
3月大豆期货合约 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳12.77美元。
3月豆粕合约 收跌0.7美元，报每短吨418.7美元。3月豆油合约 涨0.02美分，报37.86美分。
今日CBOT大豆预估成交量为194,471口，豆粕为85,221口，豆油为84,022口。
以下为CBOT农产品期货在1953 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 429.00 2.75 0.7% 1.7%
CBOT大豆 1277.00 -2.50 -0.2% -2.7%
CBOT豆粕 418.70 -0.70 -0.2% -4.3%
CBOT豆油 37.86 0.02 0.1% -2.5%
CBOT小麦 570.00 8.75 1.6% -5.8%
CBOT稻米 1543.00 -7.50 -0.5% -0.5%
EU小麦 193.75 0.75 0.4% -7.3%
NYMEX原油期货 97.39 0.66 0.7% -1.0%
道琼工业指数 16,174 -199 -1.2% -2.4%
现货金 1263.09 27.03 2.2% 4.8%
欧元/美元 1.3693 0.0147 1.1% 0.3%
美元指数 80.4570 -0.7100 -0.9% 0.5%
波罗的海
乾散货指数 1271 -51 -3.9% -44.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)