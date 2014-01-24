芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，但本周下挫2.3%

路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，因出口销售报告强劲，且传闻称全球最大的油籽买家-中国兴趣增强。

豆粕期货大涨1.8%，也为大豆期货提供支撑。

海外对美国大豆的购买仍强劲，但交易商表示，预计大豆出口需求将转至南美国家，因南美收割加快，之前订购的美国船货更多可能转至阿根廷和巴西。

本周，CBOT-3月大豆期货 跌2.3%，今日升7-3/4美分，报12.84-3/4美元，收盘接近日高。

美国农业部周五早公布，最近一周出口销售2013/14年度大豆70.34万吨，超过预估的30-62.5万吨。

美国农业部称，出口2014/15年度大豆96.98万吨。

民间出口商报称向中国出口了12.6万吨美国大豆，2014/15作物年度付运。

3月豆粕合约 收高7美元，报每短吨425.7美元。3月豆油合约 跌0.32美分，报37.54美分。

今日CBOT大豆预估成交量为212,635口，豆粕为79,461口，豆油为110,161口。

以下为CBOT农产品期货在2009 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 429.50 0.50 0.1% 1.8%

CBOT大豆 1284.75 7.75 0.6% -2.1%

CBOT豆粕 425.70 7.00 1.7% -2.7%

CBOT豆油 37.54 -0.32 -0.9% -3.3%

CBOT小麦 565.25 -4.75 -0.8% -6.6%

CBOT稻米 1542.50 -0.50 0.0% -0.5%

EU小麦 192.50 -1.25 -0.7% -7.9%

NYMEX原油期货 96.85 -0.47 -0.5% -1.6%

道琼工业指数 15,951 -246 -1.5% -3.8%

现货金 1266.21 2.26 0.2% 5.1%

欧元/美元 1.3675 -0.002 -0.1% 0.2%

美元指数 80.4660 0.0280 0.0% 0.5%

波罗的海

乾散货指数 1246 -25 -2.0% -45.3%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>