芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，但本周下挫2.3%

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，因出口销售报告强劲，且传闻称全球最大的油籽买家-中国兴趣增强。
豆粕期货大涨1.8%，也为大豆期货提供支撑。
海外对美国大豆的购买仍强劲，但交易商表示，预计大豆出口需求将转至南美国家，因南美收割加快，之前订购的美国船货更多可能转至阿根廷和巴西。
本周，CBOT-3月大豆期货 跌2.3%，今日升7-3/4美分，报12.84-3/4美元，收盘接近日高。
美国农业部周五早公布，最近一周出口销售2013/14年度大豆70.34万吨，超过预估的30-62.5万吨。
美国农业部称，出口2014/15年度大豆96.98万吨。
民间出口商报称向中国出口了12.6万吨美国大豆，2014/15作物年度付运。
3月豆粕合约 收高7美元，报每短吨425.7美元。3月豆油合约 跌0.32美分，报37.54美分。
今日CBOT大豆预估成交量为212,635口，豆粕为79,461口，豆油为110,161口。
以下为CBOT农产品期货在2009 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 429.50 0.50 0.1% 1.8%
CBOT大豆 1284.75 7.75 0.6% -2.1%
CBOT豆粕 425.70 7.00 1.7% -2.7%
CBOT豆油 37.54 -0.32 -0.9% -3.3%
CBOT小麦 565.25 -4.75 -0.8% -6.6%
CBOT稻米 1542.50 -0.50 0.0% -0.5%
EU小麦 192.50 -1.25 -0.7% -7.9%
NYMEX原油期货 96.85 -0.47 -0.5% -1.6%
道琼工业指数 15,951 -246 -1.5% -3.8%
现货金 1266.21 2.26 0.2% 5.1%
欧元/美元 1.3675 -0.002 -0.1% 0.2%
美元指数 80.4660 0.0280 0.0% 0.5%
波罗的海
乾散货指数 1246 -25 -2.0% -45.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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