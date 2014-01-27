芝加哥期市：CBOT-3月大豆因出口需求强劲而收高，远月合约下跌

路透1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一在交投震荡中收高，交易商说，因美国周度出口验检报告优于预期，且豆粕走强为大豆带来支撑。

美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验美国大豆7,383.9万蒲式耳，远多于市场预估的5,000-5,800万蒲式耳。这消息缓解对中国可能取消美国大豆订单或将用其他产地的大豆取代美国大豆的忧虑。

近月豆粕合约受到提振，因美国中西部天气寒冷，加大了谷物运送的难度，并提振饲料需求。

远月大豆和豆粕下跌，因预期南美大豆丰收，这应该可补充全球库存。

美国农业部表示，民间出口商表示，销售18.3888万吨2014/15年的美国大豆到不知名目的地。

近月CBOT豆油 盘中下跌至每磅37美分，为2010年7月来最低。3月豆油合约 收跌0.48美分，报37.06美分。

CBOT-3月大豆期货 升3美分，报12.87-3/4美元。

3月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨430.9美元。

今日CBOT大豆预估成交量为171,593口，豆粕为67,367口，豆油为76,435口。

以下为CBOT农产品期货在2121 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 431.75 2.25 0.5% 2.3%

CBOT大豆 1287.75 3.00 0.2% -1.9%

CBOT豆粕 430.90 5.20 1.2% -1.6%

CBOT豆油 37.06 -0.48 -1.3% -4.5%

CBOT小麦 563.50 -1.75 -0.3% -6.9%

CBOT稻米 1548.00 5.50 0.4% -0.2%

EU小麦 194.00 1.25 0.7% -7.2%

NYMEX原油期货 95.78 -0.86 -0.9% -2.7%

道琼工业指数 15,838 -41 -0.3% -4.5%

现货金 1254.79 -13.85 -1.1% 4.1%

欧元/美元 1.3671 -0.0004 0.0% 0.1%

美元指数 80.4930 0.0350 0.0% 0.6%

波罗的海

乾散货指数 1217 -29 -2.3% -46.6%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)