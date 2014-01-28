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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术因素和南美丰收

路透1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二在交投清淡中下跌，交易商说，因技术性卖盘，以及忧虑中国可能取消部份美国订单，或将部份美国大豆订单转为由南美供应。

巴西正收割大豆，收成可能创纪录高位。

近月CBOT大豆和豆粕合约下跌，而远月合约上涨，因交易商出脱多头价差头寸，因美国墨西哥湾现货市场下跌。

豆油收高，因技术性反弹，此前近月合约 跌至三年半低位，且大部份豆油合约挫跌至合约面世来的最低位。

交易商关注亚洲爆发禽流感的消息，因禽流感将可能限制豆粕需求。

随着周五中国春节假期开始，亚洲市场料放缓。

CBOT-3月大豆期货 下跌2-1/4美分，报12.85-1/2美元。

3月豆粕合约 收低2.3美元，报每短吨428.6美元。

3月豆油合约 收高0.34美分，报37.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为119,136口，豆粕为57,316口，豆油为82,109口。

以下为CBOT农产品期货在2132 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 432.00 0.25 0.1% 2.4%

CBOT大豆 1285.50 -2.25 -0.2% -2.1%

CBOT豆粕 428.60 -2.30 -0.5% -2.1%

CBOT豆油 37.40 0.34 0.9% -3.7%

CBOT小麦 566.00 2.50 0.4% -6.5%

CBOT稻米 1552.00 4.00 0.3% 0.1%

EU小麦 192.50 -1.75 -0.9% -7.9%

NYMEX原油期货 97.24 1.52 1.6% -1.2%

道琼工业指数 15,929 91 0.6% -3.9%

现货金 1254.19 -2.25 -0.2% 4.1%

欧元/美元 1.3671 0.0001 0.0% 0.1%

美元指数 80.5460 0.0220 0.0% 0.6%

波罗的海

乾散货指数 1177 -40 -3.3% -48.3%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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