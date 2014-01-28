芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术因素和南美丰收

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二在交投清淡中下跌，交易商说，因技术性卖盘，以及忧虑中国可能取消部份美国订单，或将部份美国大豆订单转为由南美供应。
巴西正收割大豆，收成可能创纪录高位。
近月CBOT大豆和豆粕合约下跌，而远月合约上涨，因交易商出脱多头价差头寸，因美国墨西哥湾现货市场下跌。
豆油收高，因技术性反弹，此前近月合约 跌至三年半低位，且大部份豆油合约挫跌至合约面世来的最低位。
交易商关注亚洲爆发禽流感的消息，因禽流感将可能限制豆粕需求。
随着周五中国春节假期开始，亚洲市场料放缓。
CBOT-3月大豆期货 下跌2-1/4美分，报12.85-1/2美元。
3月豆粕合约 收低2.3美元，报每短吨428.6美元。
3月豆油合约 收高0.34美分，报37.40美分。
今日CBOT大豆预估成交量为119,136口，豆粕为57,316口，豆油为82,109口。
以下为CBOT农产品期货在2132 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 432.00 0.25 0.1% 2.4%
CBOT大豆 1285.50 -2.25 -0.2% -2.1%
CBOT豆粕 428.60 -2.30 -0.5% -2.1%
CBOT豆油 37.40 0.34 0.9% -3.7%
CBOT小麦 566.00 2.50 0.4% -6.5%
CBOT稻米 1552.00 4.00 0.3% 0.1%
EU小麦 192.50 -1.75 -0.9% -7.9%
NYMEX原油期货 97.24 1.52 1.6% -1.2%
道琼工业指数 15,929 91 0.6% -3.9%
现货金 1254.19 -2.25 -0.2% 4.1%
欧元/美元 1.3671 0.0001 0.0% 0.1%
美元指数 80.5460 0.0220 0.0% 0.6%
波罗的海
乾散货指数 1177 -40 -3.3% -48.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申