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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因传闻中国取消购买美国大豆

路透1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低，交易商称因有市场传闻中国取消购买美国大豆，或将部份订单转为由南美供应。

3月大豆期货 跌穿200日移动均线切入位近12.77美元后出现技术性卖盘。该合约收挫16-1/4美分，结算价报12.69-1/4美元。

有传闻称中国取消了30-40万吨由美国墨西哥湾出运的大豆。

美国农业部驻巴西的部门预计巴西2013/14年度大豆产量达到8,950万吨，出口4,600万吨，分别高于美国农业部官方预估8,900万吨和4,400万吨。

在周五中国开始春节假期前，亚洲交投放缓。

3月豆粕合约 收低5.3美元，报每短吨423.3美元。

3月豆油合约 收低0.30美分，报37.10美分。

今日CBOT大豆预估成交量为190,883口，豆粕为61,511口，豆油为71,705口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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