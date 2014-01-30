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市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受美国出口数据带动

路透1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商称此前美国农业部公布的周度出口销售报告显示美国大豆出口订单取消的量较分析师原本预期的少。

市场尾盘缩减涨幅，3月大豆期货 跌穿200日移动均线切入位近12.77美元，结算价报12.75美元，升5-3/4美分。

3月大豆盘中在宽幅为26美分的交投区间内，在11月19日来最低的12.60美元寻获支撑，日高为12.86美元。

美国农业部报告，最近一周出口销售2013/14年度大豆49.48万吨，2014/15年度大豆37.1万吨。

报告显示净取消出口仅约5.6万吨，或约一船货。近几日有关中国取消几个船货的大豆的传闻令市场承压。

3月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨425.2美元。

3月豆油合约 收低0.03美分，报37.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为240,733口，豆粕为82,924口，豆油为96,885口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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