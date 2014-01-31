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市场报道 | 2014年 2月 1日 星期六 05:54 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆因美国供应趋紧而上涨，豆油反弹

路透1月31日 - 大豆期货周五连升第二日，近月合约表现略好于远月合约，交易商说，因对美国大豆和豆粕的出口需求持续。

豆油合约升1.7%，为两个月来最大单涨幅，因空头回补而反弹。此前所有月份的豆油跌至合约低位，近月豆油合约 挫跌至三年半低点。

在1月，3月大豆 跌9-3/4美分或0.75%，连跌第二个月。3月豆粕 升2.2%，豆油 下滑3.8%，连跌三个月。

3月大豆期货 结算价报12.82-3/4美元，升7-3/4美分。

3月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨426.1美元。3月豆油合约 收涨0.57美分，报37.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为145,368口，豆粕为53,355口，豆油为96,050口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　李军)
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