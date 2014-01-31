芝加哥期市：CBOT大豆因美国供应趋紧而上涨，豆油反弹

《汇市简讯》欧洲盘初：美元收复部分失地
* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透1月31日 - 大豆期货周五连升第二日，近月合约表现略好于远月合约，交易商说，因对美国大豆和豆粕的出口需求持续。
豆油合约升1.7%，为两个月来最大单涨幅，因空头回补而反弹。此前所有月份的豆油跌至合约低位，近月豆油合约 挫跌至三年半低点。
在1月，3月大豆 跌9-3/4美分或0.75%，连跌第二个月。3月豆粕 升2.2%，豆油 下滑3.8%，连跌三个月。
3月大豆期货 结算价报12.82-3/4美元，升7-3/4美分。
3月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨426.1美元。3月豆油合约 收涨0.57美分，报37.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为145,368口，豆粕为53,355口，豆油为96,050口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透台北4月19日 - 台湾股市周三收跌逾1%，创逾一个月新低。分析师表示，受美股下 跌及今天期货指数结算，外资顺势压低结算冲击，终场指数跌破9,700点大关，并失守9,698 .2点季线支撑；因短中期均线接连失守，短线走势偏弱。 台湾加权股价指数 收跌1.09%,至9,639.94点；创3月10日收盘9,627.89点以来新 低。今日成交初值 为873.78亿台币，上交易日修正后为741.33亿。 〞今天亚洲股市都下跌，全球股市走势偏弱，美国道琼都破季线支撑了，各国股市都往 季线靠拢。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。 他并称，台股今天正式跌破季线，代表近期多头信心受到明显冲击，短线大盘有机会续 呈转弱格局。 日盛投顾分析师钟国忠则认为，全球股市大都走跌，且今天是台指期结算，外资顺势压 低结算，料明日卖压有望减缓；短线观察重点在明、后两天成交量是否进一步萎缩。 〞明、后天成交量如果没有低于昨天的741亿台币，代表这里应该是近期低点支撑。〞他 说。
路透4月19日 - 亚币周三勉强录得涨幅，因英国首相特雷莎梅主张提前大选后，市场谨慎情绪浮现。特雷莎梅周二发布该声明后，英镑大涨至逾六个月高点。 外界普遍认为，特雷莎梅提议6月8日提前举行大选，意在巩固该党派在议会的多数优势，使其在与欧盟进行脱欧谈判时有更多支持。 英镑走强打压美元指数 ，使之周三在三周低点附近交投。 美国3月房屋开工下滑，表明第一季经济增幅大幅放缓，这也令美元进一步承压。这还强化了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息可能性很小的看法。 分析师表示，法国本周末将举行总统大选第一轮投票，加上朝鲜局势紧张，都抑制了亚币的涨幅。 “虽然我认为地缘政治风险最严重时期已经过去，但距离朝鲜半岛风险完全消除还有距离，”OANDA的资深交易员Stephen Innes说。 菲律宾披索 日内跌幅最大，兑美元 下跌0.16%，坡元兑美元 下跌0.11%至1.397。 印度卢比