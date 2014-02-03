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市场报道 | 2014年 2月 4日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国大豆供应紧张和豆粕上涨

路透2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连升第三日，交易商称，因美国大豆供应紧张，且豆粕期货攀升提供支撑。

豆粕期货百分比升幅在大豆类市场中最大，领涨市场，3月豆粕合约 急升约2%，触及两周高位，因现货豆粕上升和出口需求强劲。

BOH

美国农业部表示，最新一周出口销售美国大豆4,543.5万蒲式耳，低于市场预估区间5,000-5,800万蒲式耳。

美国农业部表示，民间出口商称，销售4万吨2013/14年交割的美国豆油到未知的目的地。

3月大豆期货 结算价报12.92-3/4美元，升10美分。

3月豆粕合约 收高7.9美元，报每短吨434美元。3月豆油合约 收跌0.19美分，报37.45美分。

今日CBOT大豆预估成交量为171,941口，豆粕为66,403口，豆油为86,203口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　李军)
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