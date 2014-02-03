芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国大豆供应紧张和豆粕上涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连升第三日，交易商称，因美国大豆供应紧张，且豆粕期货攀升提供支撑。
豆粕期货百分比升幅在大豆类市场中最大，领涨市场，3月豆粕合约 急升约2%，触及两周高位，因现货豆粕上升和出口需求强劲。
BOH
美国农业部表示，最新一周出口销售美国大豆4,543.5万蒲式耳，低于市场预估区间5,000-5,800万蒲式耳。
美国农业部表示，民间出口商称，销售4万吨2013/14年交割的美国豆油到未知的目的地。
3月大豆期货 结算价报12.92-3/4美元，升10美分。
3月豆粕合约 收高7.9美元，报每短吨434美元。3月豆油合约 收跌0.19美分，报37.45美分。
今日CBOT大豆预估成交量为171,941口，豆粕为66,403口，豆油为86,203口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。