芝加哥期市：CBOT大豆触及两周高位收在13美元以上，因豆粕走强

路透2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二升回到每蒲式耳13美元以上，为两周来首次，交易商说，受助于美国豆粕出口需求强劲，以及担忧南美天气问题。

豆粕领涨大豆市场，在3月豆粕合约 升穿前合约高位每短吨440.40美元后，豆粕涨势加速，攀升至447.60美元高位，收报447.00美元，上涨13美元。

美国豆粕走强，受助于现货价格攀升，出口需求强劲，因全球最大的供应国阿根廷农夫囤积美元计价的大豆作为通胀对冲工具。

3月大豆合约 升穿50日移动均线切入位13.01美元，触及两周高位13.16美元，收报13.13-1/4美元，上涨20-1/2美分。

一气象学家表示，阿根廷部份作物种植地区本周骤雨频密，令出现洪涝和作物病害的机率上升。

Informa Economics将阿根廷2013/14年大豆产量预估从5,750万吨下调至5,700万吨，但表示近期降雨及时，有利作物。Informa Economics将巴西大豆产量预估上调100吨，至8,970万吨。

3月豆油合约 收涨0.26美分，报37.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为226,746口，豆粕为103,498口，豆油为97,315口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)