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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上行整固，豆粕期货收低

路透2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收升，交易商表示，因市场盘整，此前因忧虑美国供应吃紧和技术性买入带动大豆期货涨至两周高位。

3月豆粕创下合约新高，但尾盘收低，结束四天连涨，因投资人认为市场呈现技术性超买。

豆油收高，受助于豆粕/豆油价差修正。近月豆油合约 在上周跌至三年半低位后，市场呈现超卖。

市场预期，美国农业部在下周一公布的月度供需报告中，将下调2013/14年美国大豆结转库存预估，但上调全球大豆结转库存预估。

3月大豆合约 收报13.16-1/4美元，上涨3美分。

3月豆粕合约 收报442.00美元，下跌5美元。

3月豆油合约 收涨0.52美分，报38.23美分。

今日CBOT大豆预估成交量为218,796口，豆粕为80,778口，豆油为132,974口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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