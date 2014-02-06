芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求稳健

路透2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，受出口需求带动，3月合约 创下六周高位13.34-1/2美元，之后缩减涨幅。

豆粕期货也收高，因周度美国出口销售优于预期。

大豆市场中，豆油期货的百分比升幅最大，在近月合约上周跌穿37美分至三年半低点后出现技术性超卖迹象，豆油连升三日。

本周迄今，现货月豆油 升2.7%，势将录得10月来最大单周升幅。

美国农业部报告，最近一周出口销售2013/14年度美国大豆57.7万吨，2014/15年度大豆21.95万吨，接近市场预估区间高端。

美国农业部还报告，最近一周出口销售2013/14年度豆粕28.37万吨，2014/15年度豆粕12.5万吨，高于市场预估。出口2013/14年度豆油2.6万吨，接近市场预估区间高端。

因对大豆和豆粕的出口需求强劲，市场预计美国农业部在2月10日发布的月度供需报告中将下调美国2013/14年度大豆结转库存。

3月大豆合约 收报13.25-3/4美元，上涨9-1/2美分。

3月豆粕合约 收报446.00美元，升4美元。

3月豆油合约 收涨0.43美分，报38.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为246,607口，豆粕为80,764口，豆油为146,164口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)