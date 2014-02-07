芝加哥期市：CBOT大豆期货受美国供应紧张带动收高，关注美国农业部报告

路透2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商称因美国供应紧张，且在下周一美国农业部发布作物报告前有调整仓位动作。

3月大豆期货 结算价升5-3/4美分，报13.31-1/2美元，但今日全日都在昨日交投区间内。

因出口需求强劲，市场预计美国农业部在2月10日发布的月度供需报告中将下调美国2013/14年度大豆结转库存。

豆粕期货收高，但近月3月合约 因价差交易涨幅落后远月合约，仅微升0.4美元，报446.4美元。

豆油期货收低，止住三日连升，3月合约 在略低于39美分的50日移动均线切入位遭遇技术阻力，结算价跌0.1美分，报38.56美分。

本周，3月大豆期货升3.8%，为8月来最大周度升幅，3月豆粕期货升4.8%，3月豆油期货升2.4%，为10月来最大升势。

今日CBOT大豆预估成交量为202,779口，豆粕为89,134口，豆油为150,934口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)