芝加哥期市：CBOT大豆期货受美国供应紧张带动收高，关注美国农业部报告

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商称因美国供应紧张，且在下周一美国农业部发布作物报告前有调整仓位动作。
3月大豆期货 结算价升5-3/4美分，报13.31-1/2美元，但今日全日都在昨日交投区间内。
因出口需求强劲，市场预计美国农业部在2月10日发布的月度供需报告中将下调美国2013/14年度大豆结转库存。
豆粕期货收高，但近月3月合约 因价差交易涨幅落后远月合约，仅微升0.4美元，报446.4美元。
豆油期货收低，止住三日连升，3月合约 在略低于39美分的50日移动均线切入位遭遇技术阻力，结算价跌0.1美分，报38.56美分。
本周，3月大豆期货升3.8%，为8月来最大周度升幅，3月豆粕期货升4.8%，3月豆油期货升2.4%，为10月来最大升势。
今日CBOT大豆预估成交量为202,779口，豆粕为89,134口，豆油为150,934口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选