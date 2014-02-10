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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 05:54 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收低，USDA维持库存预估令涨势终止

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，终止七日涨势，因美国农业部(USDA)维持其美国2013/14年大豆结转库存预估不变，市场原本预期USDA将下调预估。

在USDA报告前，3月大豆 升至每蒲式耳13.40美元，为七周来最高，但收低6美分，报13.25-1/2美元。

3月豆粕 收低2.4美元，报每短吨444美元，在USDA报告前，创下合约高位。

3月豆油 收升0.17美分，报每磅38.73美元，因回补空头和出脱豆粕/豆油价差交易。该合约升穿50日移动均线切入位38.92美分的阻力，收位在该水平以下。

USDA将2013/14年美国大豆结转库存预估维持1.5亿蒲式耳不变，和1月时预估一致，市场预估均值为1.43亿蒲式耳。

USDA称，最新一周出口检验美国大豆1,551,796吨，高于110-130万吨的预估区间。USDA从本周开始将以吨为单位报告大豆出口检验规模，而不是蒲式耳。

今日CBOT大豆预估成交量为304,506口，豆粕为114,029口，豆油为167,464口。(完)

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