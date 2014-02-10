芝加哥期市：CBOT大豆收低，USDA维持库存预估令涨势终止

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，终止七日涨势，因美国农业部(USDA)维持其美国2013/14年大豆结转库存预估不变，市场原本预期USDA将下调预估。
在USDA报告前，3月大豆 升至每蒲式耳13.40美元，为七周来最高，但收低6美分，报13.25-1/2美元。
3月豆粕 收低2.4美元，报每短吨444美元，在USDA报告前，创下合约高位。
3月豆油 收升0.17美分，报每磅38.73美元，因回补空头和出脱豆粕/豆油价差交易。该合约升穿50日移动均线切入位38.92美分的阻力，收位在该水平以下。
USDA将2013/14年美国大豆结转库存预估维持1.5亿蒲式耳不变，和1月时预估一致，市场预估均值为1.43亿蒲式耳。
USDA称，最新一周出口检验美国大豆1,551,796吨，高于110-130万吨的预估区间。USDA从本周开始将以吨为单位报告大豆出口检验规模，而不是蒲式耳。
今日CBOT大豆预估成交量为304,506口，豆粕为114,029口，豆油为167,464口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透首尔4月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0810GMT，外资在韩国股市卖超213 亿韩元，中止此前连续六个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月28日 -21.3 -348.7 312.4 ^4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月2
* 欧元回升，此前曾受欧洲央行总裁德拉吉讲话拖累下跌 * 但仍受到法国大选相关风险牵制 * 瑞典克朗遭疲弱零售销售数据及瑞典央行举措冲击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月28日 - 欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四政策会议后的发布会上出言谨慎，拖累欧元回落至1.09美元下方，激发对于该行将寻求限制欧元任何涨势、担心欧元走强会阻碍通胀上升的传言。 法国消费者支出与经济成长数据疲弱，彰显欧元区经济复苏仍然面临风险。 但西班牙经济第一季成长3%，略高于预期，再度显示情况改善。一些市场人士预期，如果区内经济状况改善，将促使欧洲央行今年稍晚开始放缓紧急刺激措施。 加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，