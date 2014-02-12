芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因中国取消订单和技术面疲弱

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，交易商说，因中国取消部份美国大豆订单的消息令多头结清头寸，且技术面疲弱。
3月大豆 在隔夜时段下跌，因未能升穿周一高位13.40美元的技术阻力。
大豆跌势加剧，此前美国农业部表示，民间出口商称中国取消27.2万吨在2013/14年交割的美国大豆。美国农业部也表示，销售24万吨美国大豆到中国，在2014/15年交割。
传闻中国对三批进口美国大豆船货进行检查，寻找未经批准的基因改造玉米的迹象。
南美作物生长状况改善，增加市场压力。
3月豆油 触及39.40美分，为今年来最高，之后缩减升幅，尾盘上涨0.14美分，收报38.99美分，高于50日移动均线。
3月大豆合约 收低11-3/4美分，收报13.23美元。
3月豆粕 收报每短吨443.5美元，下跌5.7美元。
今日CBOT大豆预估成交量为266,515口，豆粕为105,274口，豆油为153,128口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)