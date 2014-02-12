芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因中国取消订单和技术面疲弱

路透2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，交易商说，因中国取消部份美国大豆订单的消息令多头结清头寸，且技术面疲弱。

3月大豆 在隔夜时段下跌，因未能升穿周一高位13.40美元的技术阻力。

大豆跌势加剧，此前美国农业部表示，民间出口商称中国取消27.2万吨在2013/14年交割的美国大豆。美国农业部也表示，销售24万吨美国大豆到中国，在2014/15年交割。

传闻中国对三批进口美国大豆船货进行检查，寻找未经批准的基因改造玉米的迹象。

南美作物生长状况改善，增加市场压力。

3月豆油 触及39.40美分，为今年来最高，之后缩减升幅，尾盘上涨0.14美分，收报38.99美分，高于50日移动均线。

3月大豆合约 收低11-3/4美分，收报13.23美元。

3月豆粕 收报每短吨443.5美元，下跌5.7美元。

今日CBOT大豆预估成交量为266,515口，豆粕为105,274口，豆油为153,128口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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