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市场报道 | 2014年 2月 14日 星期五 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆触及近两个月高位，因技术因素和出口需求强劲

路透2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四触及近两个月高位，交易商说，因技术性买入和美国大豆出口需求持续。

美国农业部(USDA)周度出口销售报告显示，销售173,600吨2013/14年大豆和122,600吨2014/15年大豆，低于市场预期的两年总计60-95万吨。

不过，中国取消美国大豆订单不多，令市场预期USDA将需要上调其2013/14年大豆出口预估。

USDA称，周度出口销售18,700吨2013/14年豆粕，为该作物销售年度低位。不过，USDA也表示，销售214,000吨2014/15年豆粕，令两年总计销售符合预期。周度装运为290,100吨，表现强劲。

USDA称，最新一周出口销售美国豆油53,300吨，全为2013/14年，高于预期。

3月大豆合约升穿阻力位13.40美元后，涨势加速，升至13.47-1/2美元，为近月合约自12月18日来最高。

3月大豆合约 收涨21-1/4美分，报13.44-1/4美元。

USDA在年度长期预估报告中，预期2014年美国大豆种植面积为7,800万英亩，低于行业预期的约8,000万英亩。

报告也预期中国在2014/15年将进口7,280万吨美国大豆，将创纪录高位，高于今年进口的6,900万吨。

近月3月豆粕 创下合约高位455.00美元，收升9.3美元，报每短吨452.8美元。

3月豆油 触及12月24日来最高的39.60美分，收报39.54美分，上涨0.55美分。

交易商表示，中国开始对受未经批准基因改造MIR 162玉米污染的美国大豆船货进行测试。

今日CBOT大豆预估成交量为338,257口，豆粕为130,679口，豆油为191,756口。(完)

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