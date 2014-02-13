芝加哥期市：CBOT大豆触及近两个月高位，因技术因素和出口需求强劲

台湾债市：五年新券106/5殖利率微收高，量缩观望明日标售结果厘清变数

* 五年券106/5殖利率微收高 * 量缩观望明日新债标售结果 * 明日106/5殖利率区间暂看0.72-0.75% 路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5期发行前交易殖利率周一微幅收高；交易员称， 因明日106/5标售在即，市场观望气氛浓厚，交投较显清淡，静候标债结果出炉厘清变数。 他们指出，由于五年新券106/5至上周五空单量仍达90亿台币，超过该券发行量三分之一水准，令市场预 期明日106/5得标利率落在发行前交易区间相对低档的可能性较高，标售结果料将牵动后续台债走势。 〞今天有点开低走高，追低意愿不足，而且明天还有标债变数。〞一位大型银行交易员说。 另位大型证券商交易员表示，10年106/4期增额券将于周四展开发行前交易，交投将逐渐转向10年新券身 上，使得106/4现券交投转趋冷清，该券殖利率也在1%附近狭幅盘整。 台湾央行周二午间将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率 料在0.72-0.75%。该券发行金额预定250亿台