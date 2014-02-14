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市场报道 | 2014年 2月 15日 星期六 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，在升至五个月高位后遭遇获利回吐

路透2月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，交易商称在近月合约 升至近五个月高位后遭遇获利了结。

美国大豆和豆粕出口需求强劲继续支撑市场，令人担心美国供应吃紧。

本周3月大豆期货 升6美分或0.45%，3月豆粕期货 升0.8%，3月豆油期货 升1.5%，为连升第三周。

下周一包括CBOT在内的美国市场将因总统日假期休市一天。

Agroconsult将巴西2013/14年度产量预估由9,160万吨下调至9,080万吨。

豆粕期货跟随大豆期货下滑，此前最近的三个月月份合约均创下合约高位。

豆油期货也收低，因在现货月3月合约创下近两个月高位后遭遇获利回吐。

3月大豆合约 收低6-3/4美分，报13.37-1/2美元。

近月3月豆粕 收低2.8美元，报每短吨450美元。3月豆油 收报39.15美分，跌0.39美分。

今日CBOT大豆预估成交量为251,579口，豆粕为86,770口，豆油为127,233口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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