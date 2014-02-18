芝加哥期市：CBOT大豆期货触及五个月高位，因美国供应紧张及担心巴西产量

路透2月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨至五个月高位，交易商称因担心在强劲的出口需求下美国供应紧张，以及巴西产量规模。

近月3月大豆期货 突破并收在心理阻力位13.50美元之上，技术性买盘也是上涨的一个推动力。3月大豆期货结算价报13.61美元，升23-1/2美分。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆147.1万吨，略高于市场预估区间125-147万吨。

巴西咨询机构AgRural将该国今年大豆产量预估由之前的8,880万吨下调至8,700万吨，指引近几周乾旱。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，1月大豆压榨量为1.569亿蒲式耳，从12月的1.654亿纪录高位回落。分析师原本预计为1.624亿。

CBOT豆油期货大涨3%，为现货月合约自11月来最大单日升幅，受空头回补和马来西亚棕榈油升势带动升穿40美分。3月豆油期货 突破100日移动均线切入位40.13美分，结算价报40.36美分，大涨1.21美分。

豆粕期货也走强，受到大豆期货升势带动，以及担心美国中西部下周预计还将遭遇寒流，会提振饲料需求。

近月3月豆粕 收高6.9美元，报每短吨456.9美元。

今日CBOT大豆预估成交量为275,154口，豆粕为89,884口，豆油为159,603口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)