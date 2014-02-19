芝加哥期市：CBOT大豆期货触及逾五个月高位后回落

路透芝加哥2月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，在升至逾五个月高位后遭遇获利了结。

交易商表示，现货市场疲弱也拖累期货市场下跌。

大豆期货在盘前交易攀升，指标3月大豆期货触及13.71-3/4高位，之后在场内交易开盘后卖压涌入，令价格由升转跌。