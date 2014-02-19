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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货触及逾五个月高位后回落

路透芝加哥2月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，在升至逾五个月高位后遭遇获利了结。

交易商表示，现货市场疲弱也拖累期货市场下跌。

大豆期货在盘前交易攀升，指标3月大豆期货触及13.71-3/4高位，之后在场内交易开盘后卖压涌入，令价格由升转跌。

近月3月大豆期货 结算价报13.54-1/4美元，跌6-3/4美分。

3月豆油期货 结算价报40.24美分，跌0.12美分。

3月豆粕 收低3.9美元，报每短吨453.0美元。

今日CBOT大豆预估成交量为252,730口，豆粕为98,913口，豆油为151,890口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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