芝加哥期市：CBOT大豆期货触及逾五个月高位后回落

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透芝加哥2月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，在升至逾五个月高位后遭遇获利了结。
交易商表示，现货市场疲弱也拖累期货市场下跌。
大豆期货在盘前交易攀升，指标3月大豆期货触及13.71-3/4高位，之后在场内交易开盘后卖压涌入，令价格由升转跌。
近月3月大豆期货 结算价报13.54-1/4美元，跌6-3/4美分。
3月豆油期货 结算价报40.24美分，跌0.12美分。
3月豆粕 收低3.9美元，报每短吨453.0美元。
今日CBOT大豆预估成交量为252,730口，豆粕为98,913口，豆油为151,890口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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