芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因种植面积预估小于预期

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，新作合约领涨，交易商称因美国农业部种植面积预估小于预期。
追踪今春种植的大豆的11月合约 高见11.46-3/4美元，为12月31日来最高，结算价报11.45-1/4美元。
大豆价格一度突破100日移动均线切入位，但收盘在该关键技术水准之下。
美国农业部周四早预计2014/15作物年度美国大豆种植面积为创纪录的7,950万英亩，较上一年度多了300万英亩，但低于多数市场观察人士的预估水准。
阿根廷农业部表示，该国2013/14年度大豆种植面积可能为2,030万公顷，低于1月预估的2,080万。
分析师预计，美国农业部周五早将公布最近一周出口销售旧作和新作大豆15-50万吨，之前一周为29.62万吨。
近月3月大豆期货 结算价报13.58-1/4美元，升4美分。
3月豆油期货 结算价报40.57美分，升0.33美分。
3月豆粕 收低2.1美元，报每短吨450.9美元。
今日CBOT大豆预估成交量为248,367口，豆粕为107,557口，豆油为145,975口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)