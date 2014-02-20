芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因种植面积预估小于预期

路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，新作合约领涨，交易商称因美国农业部种植面积预估小于预期。

追踪今春种植的大豆的11月合约 高见11.46-3/4美元，为12月31日来最高，结算价报11.45-1/4美元。

大豆价格一度突破100日移动均线切入位，但收盘在该关键技术水准之下。

美国农业部周四早预计2014/15作物年度美国大豆种植面积为创纪录的7,950万英亩，较上一年度多了300万英亩，但低于多数市场观察人士的预估水准。

阿根廷农业部表示，该国2013/14年度大豆种植面积可能为2,030万公顷，低于1月预估的2,080万。

分析师预计，美国农业部周五早将公布最近一周出口销售旧作和新作大豆15-50万吨，之前一周为29.62万吨。

近月3月大豆期货 结算价报13.58-1/4美元，升4美分。

3月豆油期货 结算价报40.57美分，升0.33美分。

3月豆粕 收低2.1美元，报每短吨450.9美元。

今日CBOT大豆预估成交量为248,367口，豆粕为107,557口，豆油为145,975口。(完)

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